ドジャース監督、“投手・大谷翔平”は「非常に特別な選手です」と最大級の賛辞
ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53歳）が、10月21日に放送されたスポーツ番組「おはようロバーツ 10月特別版」（ABEMA）に出演。“投手・大谷翔平”について語った。
番組は今回、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦の試合直前（10月17日）のロバーツ監督を直撃。ポストシーズンの投手起用についてロバーツ監督は、「第4戦は翔平、もし第5戦があればスネルが投げる」と明言し、さらに「先発でスネルと山本だけが中5日で投げられる。この2人には可能性として、2試合に先発してもらいたい」「だからスネルと山本が1試合目と2試合目に投げる」と語り、最大第7戦のシリーズを見据えた先発ローテの戦略を明かしていた。
また、“投手・大谷”については「投手としての翔平は素晴らしい」「翔平は自分が何をやるべきか知っています、非常に頭がいいです」「失点するとメンタルのギアを上げる」「非常に特別な選手です」と最大級の賛辞。
ブルペン起用の可能性についても「今は朗希がクローザーです」とした上で、「もし第7戦になった場合、翔平のブルペン起用もあります。そうなれば翔平をクローザーに起用する可能性はある」と、最終戦限定でのリリーフ登板案を示唆した。
