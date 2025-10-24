ドジャース監督、“1試合3本塁打の大爆発”大谷翔平選手の復調を予言していた

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53歳）が、10月21日に放送されたスポーツ番組「おはようロバーツ 10月特別版」（ABEMA）に出演。“1試合3本塁打の大爆発”直前のインタビューで、大谷翔平選手の復調を予言していた。



番組は今回、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦の試合直前（10月17日）のロバーツ監督を直撃。ポストシーズン開幕後、17打席連続無安打と苦しんでいた大谷選手について、ロバーツ監督は「メンタル面では動揺していると思う」と分析し、続けて「翔平は室内のケージで打つのが好きなんですが、打撃に苦しんでいるので屋外で練習することにした」「翔平のスイングは改善されると思う」と語り、「翔平は問題を解決し調子は上がると私は絶対的に信頼しています」「近いうちに爆発すると思う」と信頼を寄せた。



その予言通り、インタビュー翌日の第4戦で大谷選手は1試合3本塁打の大爆発。ナ・リーグ優勝決定シリーズのMVPにも輝き、ロバーツ監督の“読み”が見事に的中した。