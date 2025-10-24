プロ野球の日本シリーズが25日から開幕します。パ・リーグ王者の福岡ソフトバンクホークスは、セ・リーグ王者の阪神タイガースと対戦します。5年ぶりのホークス日本一へ、選手だけでなく街の人たちも気合い十分です。

激闘となったクライマックスシリーズから4日。ホークスの本拠地、みずほPayPayドーム福岡では24日午前、ホークスの選手たちが汗を流しました。

左脇腹を痛め、9月28日に選手登録を抹消されていた近藤健介選手の姿もありました。欠場したクライマックスシリーズを悔しい思いで見ていたという近藤選手は、時折笑顔を見せながらバットを振っていました。



近藤選手は「みんなの頑張りで日本シリーズに立たせてもらえる。試合に出たらしっかり活躍できるようにリハビリをやってきた」と、25日からの決戦に闘志を燃やしていました。

■小川ひとみアナウンサー

「くす玉があります。CS突破おめでとう、めざせ日本一と書いてあります。」



決戦を前に、PayPayドームのお膝元、福岡市中央区の唐人町商店街にある文具店では。



■小川アナウンサー

「今は何の準備をしているんですか。」

■いでぶんぐ・鎌田里美さん

「ホークスの日本シリーズの必勝を祈願して、メッセージを書いています。」

書いていたのは「日本一おめでとう」の文字。日本一になった際に割る、くす玉の準備です。



■いでぶんぐ・井手和美さん

「これを拡大コピーして。」



横幅を切ってそろえ、縦に貼り合わせます。



■井手さん

「こんな感じですかね。くす玉を持ってきて張り直します。」

さらに。



■井手さん

「ホークス応援テープのりを作りました。」



今シーズンのチームスローガン「ピース」をイメージした、店オリジナルのテープのりを、日本一になった翌日から3日間、1100円以上の商品を購入した客にプレゼントする予定です。



■井手さん

「日本一間違いないと思うのですが、4連勝で決めてほしいですね。」

こちらは、日本一の翌日から3日間、飲食代の合計金額から1割値引きするという居酒屋です。テーブルや椅子を並べて、訪れた人とともに試合を観戦できるようにする予定です。



■まんでぃ・武田敏道さん

「ちゃんとくす玉も割れるように、爆発してもらいたいですね。後のことを考えないで。最後ですから。」



商店街を歩く人も、ホークスの勝利を期待しています。



■街の人

「福岡の街が盛り上がって、元気になることを期待しています。」

「もともとは阪神ファンだったのですが、転勤で福岡に来てホークスファンになりました。主人が阪神ファンなのでバトルですね。（家は）半分阪神、半分ホークスグッズを飾って、待ちに待っています。」

ファンの後押しが心強いと話す小久保監督は、チーム一丸での勝利を誓いました。



■福岡ソフトバンクホークス・小久保裕紀 監督（54）

「泣いても笑っても1週間で終わりなので、最後の最後まで力を振り絞る戦いをこの1週間にかけて、最後に日本一をつかみたいと思います。」



5年ぶりの頂点へ、いざ「虎退治」！阪神との日本シリーズは、みずほPayPayドームで25日に開幕します。