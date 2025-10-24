竹内涼真が体現する“ダメ男の再生”に共感の嵐！『じゃあ、あんたが作ってみろよ』配信520万回突破で今期No.1ドラマ確定？
TBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(毎週火曜よる10時)の快進撃が止まらない。第1話の無料配信再生数が520万回を突破し、TBS火曜ドラマ歴代1位の記録を樹立。さらに第2話も放送から6日で380万回を超え、第1話を上回るペースで視聴者を増やし続けている。U-NEXTの視聴ランキングでも総合1位を獲得(2025年10月14日〜20日)した。「話題作目白押しの今期ドラマの地上波No.1かと思います」という評価も。
【画像】「茶色いおかずが多い」”令和の昭和男”の発言にイラッ！原作マンガをチラ見せ
原作は第26回手塚治虫文化賞・新生賞を受賞した谷口菜津子さんの同名マンガ(ぶんか社)。40万部を突破し、「このマンガがすごい！2025」オンナ編第4位にも選ばれている。
■「ウザイけど応援したい！」勝男の不器用な成長に共感の嵐
本作の主人公・海老原勝男(竹内涼真)は、令和の時代には絶滅危惧種とも言える“亭主関白男子”だ。恋人の山岸鮎美(夏帆)が作った料理に「茶色いおかずが多いね？」「酸っぱいものもほしいなぁ」と平然と文句を言い、家事は女性がやって当たり前だと信じて疑わない。プロポーズの際も「俺のためにおいしいご飯を作ってくれ」と言い放ち、鮎美から「無理！」と振られてしまう。
普通なら「最低！」で終わってしまいそうなキャラクターだが、彼は自分の価値観を悪意なく、素直に信じていて、なぜか憎めない。そして振られたあと、その価値観が間違っていたことに気づき、不器用ながらも変わろうとする。包丁もまともに使えない勝男が、YouTubeを見ながら必死に料理に挑戦する姿は、まさに“ゼロからのスタート”。失敗を重ねながらもあきらめない、そのまっすぐな姿勢に、SNSでは「ウザイけど応援したい！」「変わろうとしている勝男が愛おしい！」と多くの反響が寄せられた。
■「嫁の顔色を伺いながら…」男性視聴者も他人事ではない？
実は本作、女性だけでなく男性からも支持を受けている。
「奥さんの顔色を横目で伺いながら見ています」
「嫁に薦められて見た。将来大変な事にならないように…と隠れたメッセージもしっかり理解しました」
SNSでは、こうした男性からの正直な感想も寄せられている。勝男を笑えない、むしろ勝男に自分を見てしまう男性も少なくないようだ。竹内さん自身も「なんで僕に声をかけてくださったのか？と思って読んでみたら、まるで心の中を覗き見されているような気分になって(笑)。普段、自分が言っていることややっていることを、ちょっと見直さなきゃいけないなと思いました」と、役を通じて自分を見つめ直したことを告白している。
■ 【第4話(10月28日)】勝男は“大量消費型恋愛体質男子”から鮎美を守れるか？
第4話では、物語が新たな局面を迎える。鮎美から「すごく好きな彼氏ができた」と告げられた勝男は、その相手がミナト(青木柚)だと知る。しかし、ミナトは“女たらし”として有名な人物。元カノたちの証言によると「女性とすぐに付き合うがすぐに別れる“大量消費型恋愛体質”」だという。鮎美を心配する勝男だが、南川(杏花)から「元カレは無関係」と言われ、行動を起こせずにいる。
一方、ミナトとの同棲を始めた鮎美。彼のために料理を作って待つ日々の中で、次第に違和感と不安が募っていく。そして、ミナトのある場面を目撃してしまう--。
元カレとして鮎美を守るべきか、それとも見守るべきか。勝男の葛藤と、それを通じた新たな成長が描かれる第4話は、まさに見逃せない展開となりそうだ。
まだ見ていない人は、TVerやTBS FREE、U-NEXTで今すぐチェックを。きっとあなたも、勝男の成長を応援したくなるはず。そして、自分自身の“当たり前”を見つめ直すきっかけになるかもしれない。
■『じゃあ、あんたが作ってみろよ』番組情報
放送：2025年10月スタート 毎週火曜22時〜
放送局：TBS系
出演：夏帆、竹内涼真 ほか
原作：谷口菜津子『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(ぶんか社)
脚本：安藤奎
プロデューサー：杉田彩佳、丸山いづみ
演出：伊東祥宏、福田亮介、尾本克宏
(C)谷口菜津子/ぶんか社
