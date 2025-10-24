Àô¥Ô¥ó»Ò¡Ö¶¦±é¼Ô¤¤¤¸¤áµ¿ÏÇ¡×¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¸å¤ÎÉÂµ¤¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ÍýÍ³
¡È¥É¥é¥Þ¤ÎËÜÈÖÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÍÁ³¤³¤¦¡Ä¡ÄÌµ°Õ¼±¤Ç¼ó¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½Ð¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡¼ó¿¶¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤Æ½çÅ·Æ²ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÈËÜÂÖÀ¿¶Àï¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉÂµ¤¤À¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¡ÈËÜÂÖÀ¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤±¤ë¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÉÂµ¤¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸¶°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Ï¤Ã¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡È
Ãø½ñ¡Ø½ª³è¤ä¡½¤á¤¿¡£¸µÁÄ¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Î½÷²¦¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤òÊ¡¤ËÅ¾¤¸¤ë¡×»×¹ÍË¡¡Ù¤Ë¤Æ¡¢8Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤µ¤ì¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀô¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¡£
2025Ç¯9·î¤Ç78ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¡¢10·î16Æü¤Ë¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤ª¶â¤ÎÏÃ¤ò¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¡Ø¤ª¤·¤ó¡Ù¤ä¡ØÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñÌ±Åª¥É¥é¥Þ¤Ë¼¡¡¹½Ð±é¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÉñÂæ¤â¤³¤Ê¤·¡¢¡Ø¤Ô¤Ã¤¿¤ó¤³¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡Ù¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤âÎÏ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¿¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤À¤é¤±¤Î¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
10·î28Æü¤Ë»°±Û·à¾ì¤Ë¤Æ¹Ö±é²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇËÜ½ñ¤è¤êÈ´¿è¾Ò²ð¤¹¤ëÄï7²ó¤Ï¡¢¡Ö¶¦±é¼Ô¤¤¤¸¤á¡×¤Îµ¿ÏÇ¤Ç¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂÌ¾¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉü³è¤·¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤¤¤¸¤á¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤é¤ì¡Ä
¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢¶¦±é¼Ô¤ò¤¤¤¸¤á¤¿±¾¡¹¤Ç¡¢¤Ò¤É¤¤¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ ¤¤¤í¤ó¤ÊÈø¥Ò¥ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤³¤ÇÊÛÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¤¤¤¸¤á¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÈá¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é1Ç¯´Ö¡¢ÉÂ±¡¤ËÄÌ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤Ë¹³¤Æ¤ó¤«¤óÌô¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉûºîÍÑ¤¬¶¯¤¯¤Æ¡£´°¼£¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤â°ì±þÌô¤Ï½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°û¤à¤È¿Ì¤¨¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤â·ì°µ¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¿§¡¹¤ÈÆü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï°û¤à¤Î¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤È¤¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö»ä¤À¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¼ã¤¤¤È¤¤Ï¡¢·ù¤¤¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤è¤¦¤¬¡¢ÍÆ»Ñ¤ò¤¤¤¸¤é¤ì¤è¤¦¤¬¡¢¡Ö¤Õ¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¡£¤Ç¤â¡Ö¶¦±é¼Ô¤¤¤¸¤á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢ºÐ¤â¼è¤Ã¤Æ¡¢ÂÎÎÏ¤âÍî¤Á¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡£¤½¤·¤¿¤é¤¹¤°¥³¥í¥Ê¤Ç¤·¤ç¡£Êì¤ÈÊé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶¶ÅÄ¡ÊÔè²ì»Ò¡ËÀèÀ¸¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ë¡¢Áòµ·¤ä»¶¹ü¤Î¤³¤È¤Ç¤Þ¤¿¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ ¡Ä¡Ä¡£½µ´©»ï¤Îµ»ö¤Ï¡¢¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¤«¤é¡¢²¿¤¬ËÜÅö¤«¤Ê¤ó¤Æ¡¢Â¿Ê¬¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤«¤é¡¢¿¿Áê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡×
¶¶ÅÄÀèÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¸å¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÈá¤·¤¯¤Æ¡¢¿²¤ë¤È¤¤ËÀèÀ¸¤Î¼Ì¿¿¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖÀèÀ¸¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¿¡Ä¡Ä¡£¤À¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¸å¤ÇÁ´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤¿Ï¯ÆÉ·à¤Ç¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Â¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¸µµ¤¡¢½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÌ£Êý¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¿·Ý»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤ÈºÆ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Î¼Çµï¤ò¸«¤Æ¡¢´¶Æ°¤·¤Æµã¤¤¤Æ¡¢Çï¼ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤»Å»ö¤òÆÀ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¡£¤â¤·»ä¤Î¼þ¤ê¤¬¡¢¤½¤Î¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°µ»ö¤ò¿®¤¸¤ë¿Í¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¿Í¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤«¤é¡£
¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Ê¤¤¤³¤È
¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ï¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤¬»×¤¦¤Ë¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Î·ò¤ä¤«¤µ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¡£¤è¤¯¡ÖÉÂ¤Ïµ¤¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤±¤É¡¢¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ï¡¢¿´¤ÎÌÈ±ÖÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤È¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÌ£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ò°ì¿Í¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡£
¾å»Ê¤«¤éÉÔÅö¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ³«¤Ä¾¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÊÑ¤Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï·âÂà¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¡¢¤Ç¤â¤½¤³¤ÇÈ¿È¯¤Ï¤·¤Á¤ã¥À¥á¡£ÃÏ°Ì¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡¢²¼¼ê¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¾õ¶·¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹°¤¤Êý¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¿ÀÌ¯¤Ê´é¤·¤Æ¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤Ã¤Æ¼Õ¤Ã¤Æ¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥Ã¥«¥ó¥Ù¡¼¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤¬½èÀ¤½Ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¡Ö¤¢¤ì¡©¼ó¿¶¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×Àô¥Ô¥ó»Ò¡Ö¶¦±é¼Ô¤¤¤¸¤á¡×µ¿ÏÇ¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î¡Ö¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÉÂµ¤¡×