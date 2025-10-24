400本のキャンドルが宙に浮かぶ！ハリポタ・スタジオツアー東京「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」が昨年を超えるスケールで開幕
ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター(以下、スタジオツアー東京)では、昨年初開催で多くのファンを魅了したクリスマスシーズン限定の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」を、2025年11月8日(土)から2026年1月12日(祝)まで開催する。
【画像】圧巻！大広間には400本のキャンドルが浮かぶ
■3つの新たな魔法が、冬のスタジオツアー東京を彩る
スタジオツアー東京で初めて開催された昨年の「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」は、映画の世界観を忠実に再現した装飾と演出で大きな話題を呼んだ。そして今年、ファンの期待に応えるべく、さらなる進化を遂げて帰ってきた。
まず注目したいのが、大広間に新たに登場する400本を超えるキャンドルの演出。さらに、雪のダイアゴン横丁が初お目見えし、ホグワーツ城の模型には最新のプロジェクションマッピングで降りしきる雪を表現。昨年訪れた人も、今年はまったく新しい“冬の魔法”に出合えるはずだ。
■400本のキャンドルが浮かぶ幻想的な大広間
大広間に足を踏み入れると、天井一面に浮かぶ400本以上のキャンドルから光が降り注ぐ。この演出は、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』でハリーが初めて体験したホグワーツのクリスマスディナーのシーンを完全再現したもの。
実は撮影当時、このシーンには本物の火を灯したキャンドルが使用されていたという。しかし安全面を考慮して、のちに視覚効果で処理されることに。今回の特別企画では、ライトで再現したキャンドルを宙に浮かせ、あの幻想的なシーンを現実のものとして蘇(よみがえ)らせた。
また、昨年同様に大広間には5メートルを超えるクリスマスツリーが8本立ち並び、正面奥にはさらに大きな6メートルのツリーがきらめく。長いダイニングテーブルには、七面鳥やフルーツ、伝統的なクリスマスプディングなど、イギリスのクリスマスディナーを彩るごちそうがずらり。金色の装飾や暖炉まわりのリースも華やかに飾られ、まさに映画のワンシーンに迷い込んだような感覚に包まれる。
■雪に包まれたダイアゴン横丁とホグワーツ城
今年は、ホグワーツの生徒たちにとって新学期の準備に欠かせない場所・ダイアゴン横丁が、初めて雪化粧をまとう。職人たちの手によって丁寧に作り込まれた雪の表現で、まるで本当に雪が降ったあとのような、しんとした静寂さえ感じられる空間演出になっている。
そして、スタジオツアー東京で一番人気の「ホグワーツ城の模型」は、新たにプロジェクションマッピングの演出が加わった。深々と降り続く雪がホグワーツ城全体を包み込み、いつまでも眺めていたくなる美しさだ。
グリフィンドールの談話室や寝室にもクリスマスの装飾が施され、生徒たちが交わすクリスマスカードやリボンで彩られた温かな空間に。ハリーと仲間たちが過ごした、心温まるホグワーツのクリスマスを追体験できる。
■2025年クリスマスコレクションで魔法を持ち帰ろう
せっかくの特別な体験は、形に残る思い出としても持ち帰りたいもの。スタジオツアー東京では、2025年のクリスマスコレクションが充実のラインナップで登場している。
ホグワーツのロゴが入ったニットやパーカー、柔らかなリブ編みのパジャマなど、冬の寒い季節を温かく過ごせる実用的なアイテムも豊富。職人技が光るオーナメントは、クリスマスツリーを華やかに彩るだけでなく、アート作品のような美しさでコレクションアイテムとしても人気だ。
スノードーム型のオーナメントや、映画の印象的なシーンをモチーフにしたデザインなど、ここでしか手に入らない限定アイテムばかり。マグカップとソックスのセットやブランケットなど、プレゼントにも喜ばれそうなアイテムがそろっている。
これらのクリスマスコレクションは、スタジオツアー東京内のメインショップやレイルウェイショップのほか、ハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパンでも購入できる。
■今すぐチケット予約を！少人数で巡る贅沢なガイドツアーもおすすめ
すでにチケット販売もスタートしており、クリスマス時期や年末年始は特に混雑が予想されるため、早めの予約がマスト。また、より深く魔法の世界を体験したい人には、少人数制(2〜10名)の「ガイドツアー ホグワーツ・イン・ザ・スノー特別版」がおすすめ。映画制作に詳しい専属スタッフ「インタラクター」が、クリスマスの装飾が施されたセットの制作秘話や演出に込められた工夫など、貴重なエピソードを交えながら案内してくれる。
昨年の感動を超える演出と体験が待つ「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」。魔法界の冬を全身で感じて、忘れられない思い出を作ってみてはいかが？
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter.
Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter.
All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: (C) & (TM) WBEI. Publishing Rights (C) JKR.
【画像】圧巻！大広間には400本のキャンドルが浮かぶ
スタジオツアー東京で初めて開催された昨年の「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」は、映画の世界観を忠実に再現した装飾と演出で大きな話題を呼んだ。そして今年、ファンの期待に応えるべく、さらなる進化を遂げて帰ってきた。
まず注目したいのが、大広間に新たに登場する400本を超えるキャンドルの演出。さらに、雪のダイアゴン横丁が初お目見えし、ホグワーツ城の模型には最新のプロジェクションマッピングで降りしきる雪を表現。昨年訪れた人も、今年はまったく新しい“冬の魔法”に出合えるはずだ。
■400本のキャンドルが浮かぶ幻想的な大広間
大広間に足を踏み入れると、天井一面に浮かぶ400本以上のキャンドルから光が降り注ぐ。この演出は、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』でハリーが初めて体験したホグワーツのクリスマスディナーのシーンを完全再現したもの。
実は撮影当時、このシーンには本物の火を灯したキャンドルが使用されていたという。しかし安全面を考慮して、のちに視覚効果で処理されることに。今回の特別企画では、ライトで再現したキャンドルを宙に浮かせ、あの幻想的なシーンを現実のものとして蘇(よみがえ)らせた。
また、昨年同様に大広間には5メートルを超えるクリスマスツリーが8本立ち並び、正面奥にはさらに大きな6メートルのツリーがきらめく。長いダイニングテーブルには、七面鳥やフルーツ、伝統的なクリスマスプディングなど、イギリスのクリスマスディナーを彩るごちそうがずらり。金色の装飾や暖炉まわりのリースも華やかに飾られ、まさに映画のワンシーンに迷い込んだような感覚に包まれる。
■雪に包まれたダイアゴン横丁とホグワーツ城
今年は、ホグワーツの生徒たちにとって新学期の準備に欠かせない場所・ダイアゴン横丁が、初めて雪化粧をまとう。職人たちの手によって丁寧に作り込まれた雪の表現で、まるで本当に雪が降ったあとのような、しんとした静寂さえ感じられる空間演出になっている。
そして、スタジオツアー東京で一番人気の「ホグワーツ城の模型」は、新たにプロジェクションマッピングの演出が加わった。深々と降り続く雪がホグワーツ城全体を包み込み、いつまでも眺めていたくなる美しさだ。
グリフィンドールの談話室や寝室にもクリスマスの装飾が施され、生徒たちが交わすクリスマスカードやリボンで彩られた温かな空間に。ハリーと仲間たちが過ごした、心温まるホグワーツのクリスマスを追体験できる。
■2025年クリスマスコレクションで魔法を持ち帰ろう
せっかくの特別な体験は、形に残る思い出としても持ち帰りたいもの。スタジオツアー東京では、2025年のクリスマスコレクションが充実のラインナップで登場している。
ホグワーツのロゴが入ったニットやパーカー、柔らかなリブ編みのパジャマなど、冬の寒い季節を温かく過ごせる実用的なアイテムも豊富。職人技が光るオーナメントは、クリスマスツリーを華やかに彩るだけでなく、アート作品のような美しさでコレクションアイテムとしても人気だ。
スノードーム型のオーナメントや、映画の印象的なシーンをモチーフにしたデザインなど、ここでしか手に入らない限定アイテムばかり。マグカップとソックスのセットやブランケットなど、プレゼントにも喜ばれそうなアイテムがそろっている。
これらのクリスマスコレクションは、スタジオツアー東京内のメインショップやレイルウェイショップのほか、ハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパンでも購入できる。
■今すぐチケット予約を！少人数で巡る贅沢なガイドツアーもおすすめ
すでにチケット販売もスタートしており、クリスマス時期や年末年始は特に混雑が予想されるため、早めの予約がマスト。また、より深く魔法の世界を体験したい人には、少人数制(2〜10名)の「ガイドツアー ホグワーツ・イン・ザ・スノー特別版」がおすすめ。映画制作に詳しい専属スタッフ「インタラクター」が、クリスマスの装飾が施されたセットの制作秘話や演出に込められた工夫など、貴重なエピソードを交えながら案内してくれる。
昨年の感動を超える演出と体験が待つ「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」。魔法界の冬を全身で感じて、忘れられない思い出を作ってみてはいかが？
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter.
Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter.
All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: (C) & (TM) WBEI. Publishing Rights (C) JKR.