2児の母・山田花子、手作りシチュー並ぶ夜ごはんに反響「おいしそう〜」「栄養満点」「温まるしいいよね」
お笑い芸人の山田花子（50）が22日、自身のブログを更新。「遅くなる時の夕食」と題し、手作りシチュー並ぶ夜ごはんを披露した。
【写真】「おいしそう〜」「栄養満点」2児の母・山田花子が公開した手作りシチュー並ぶ夜ごはん
山田は「今日の晩ごはんは『シチュー』」と書き出し、手作りシチューなどが並ぶ食卓の写真を投稿。長男（13）と次男（9）はバスケットボールに励んでいるそうで、「２人ともバスケで遅くなるのでサクッと食べられるカレーかシチューになってしまいます」と話し、半袖Tシャツに身を包み食卓に座る息子たちの姿も紹介した。
この日の夜は気温が低く、温かいシチューで心も身体もあたたまったようだ。ファンに向け「お鍋とシチューの美味しい季節ですね!!」と語りかけつつ、シチューとカレーは「どちらも簡単に調理できるから好きよ」と“ママ視点”でつづっていた。
コメント欄には「シチューおいしそう〜」「栄養満点手料理」「温まるしいいよね」「大人っぽくなってるー」「お二人とも、半袖で元気！」などの声が寄せられている。
山田は2010年5月にトランペット奏者・福島正紀氏と結婚。12年6月に長男、16年5月に次男を出産した。
【写真】「おいしそう〜」「栄養満点」2児の母・山田花子が公開した手作りシチュー並ぶ夜ごはん
山田は「今日の晩ごはんは『シチュー』」と書き出し、手作りシチューなどが並ぶ食卓の写真を投稿。長男（13）と次男（9）はバスケットボールに励んでいるそうで、「２人ともバスケで遅くなるのでサクッと食べられるカレーかシチューになってしまいます」と話し、半袖Tシャツに身を包み食卓に座る息子たちの姿も紹介した。
コメント欄には「シチューおいしそう〜」「栄養満点手料理」「温まるしいいよね」「大人っぽくなってるー」「お二人とも、半袖で元気！」などの声が寄せられている。
山田は2010年5月にトランペット奏者・福島正紀氏と結婚。12年6月に長男、16年5月に次男を出産した。