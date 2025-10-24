石田ひかり「もう17年くらい経つのかなあ…」 思い出ショット添え“初代愛犬”の誕生日を報告「誕生日で思い出すって素敵だと思います」「幸せですね」
俳優の石田ひかり（53）が23日、自身のインスタグラムを更新。約17年前に亡くなったという石田の初代愛犬“ごっちゃん”の誕生日だったことを報告し、思い出の写真を添えて心境をつづった。
【写真】「ずーっとずーっとわたしの心の中に」ナース衣装の石田ひかりと愛犬“ごっちゃん”の思い出ショット
石田は「今日は、わたしの愛する初代愛犬・ごっちゃんの誕生日 12歳で亡くなって、悲しすぎたあの日から、もう17年くらい経つのかなあ…今でもごっちゃんは、ずーっとずーっとわたしの心の中に 可愛くて優しくて本当にお利口だったごっちゃん 会いたいな」と思いをつづり、“ごっちゃん”のアップのソロショットや、撮影中とみられるナース衣装を着た自身との2ショット、まだ幼い娘たちとの写真などをアップした。
この投稿にファンからは「命日も大切かもしれませんが、誕生日で思い出すって素敵だと思います」「ごっちゃん、幸せですね 思い出す事が供養ですね〜」「ごはんちゃんって名前だったかな？」「ごっちゃんとの素敵な思い出詰まってますね きっとひかりちゃんのことずーっと見守っていますよ」「ひかりさんのお子さんたちと同じ年代の子どもがいて、まあるい生活をリアルタイムで読んでいた時、ごはんちゃんにいつも癒されてました」などの声が寄せられている。
【写真】「ずーっとずーっとわたしの心の中に」ナース衣装の石田ひかりと愛犬“ごっちゃん”の思い出ショット
石田は「今日は、わたしの愛する初代愛犬・ごっちゃんの誕生日 12歳で亡くなって、悲しすぎたあの日から、もう17年くらい経つのかなあ…今でもごっちゃんは、ずーっとずーっとわたしの心の中に 可愛くて優しくて本当にお利口だったごっちゃん 会いたいな」と思いをつづり、“ごっちゃん”のアップのソロショットや、撮影中とみられるナース衣装を着た自身との2ショット、まだ幼い娘たちとの写真などをアップした。