千葉ロッテ、侍ジャパンとのコラボグッズ受注販売 日本代表・種市篤暉投手のTシャツ、タオルなど
千葉ロッテマリーンズは24日、マリーンズオンラインストアにて「野球日本代表 侍ジャパン」×マリーンズコラボグッズの受注販売を開始することを発表した。
同商品は、11月15日から東京ドームで開催される「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025日本vs韓国」の出場選手にマリーンズから選出された、種市篤暉投手の侍ジャパンのコラボグッズ。デザインはホームとビジターの2種類で展開され、Tシャツやフェイスタオルなど計10種類がラインアップされている。
■種市篤暉投手コメント
3月の侍ジャパンに引き続き選出いただけてとても光栄に思います。マリーンズの代表として恥じないピッチングが見せられるように頑張ってきます。今回販売されるグッズもそうですし、僕のグッズを持って球場に足を運んでいただけるとうれしいです。
■「野球日本代表 侍ジャパン」×マリーンズコラボグッズ 商品一例
Tシャツ(カラー:ホワイト、ネイビー)：
130センチメートル/3500円。 S、M、L、XL/4000円
フェイスタオル：2000円
スクエア型アクリルキーホルダー：700円
ユニホーム型サコッシュ：3800円
※販売はマリーンズオンラインストアにてきょう24日から11月3日後11時59分まで受注※受注商品のため商品到着は11月15日、16日に開催される「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025日本vs韓国」終了後となるのでご注意を。
