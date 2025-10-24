フランス発のハイレゾ音楽配信「Qobuz(コバズ)」は24日、日本でのサービス開始から1周年に合わせ、メーカーや専門家が愛聴する楽曲・リファレンス音源を紹介するプレイリスト特集を配信開始した。ほかにも、豪華製品をプレゼントするSNSキャンペーン、人気カタログを最大70% OFFで販売するキャンペーンを実施する。

プロが選ぶプレイリスト特集

オーディオメーカー、オーディオショップ、オーディオメディアの専門家たちが実際に愛聴する楽曲・リファレンス音源をプレイリストで紹介する特別企画。

開発現場や試聴室で使われる音源から、個人的な名盤/愛聴セレクションまで、普段は表に出ることの少ない「業界の中の人」たちが、プロの視点から厳選された楽曲をプレイリストとして紹介する。配信されるプレイリストは以下の通り。

ハイレゾ・プライスオフ・キャンペーン

エミライ島氏セレクト -製品評価のときにはこんな曲を聴いています- オーディオスクエア入江氏セレクト -楽しくオーディオ比較バラエティーパック- カンタービレ伏黒氏セレクト -Cantabile 20251014- KEF Japanセレクト -デモ再生の定番20曲- サウンドクリエイト竹田氏セレクト -静かな夜に楽しむ11曲- ダイナミックオーディオ5555島氏セレクト トップウィング菅沼氏セレクト -Too Loud but Best Tracks 202510- ブライトーン福林氏セレクト -圧倒的なライブサウンドを探求したいロック楽曲- 吉田苑竹田氏セレクト -試聴用-

ソニーミュージック、ユニバーサル ミュージック、ワーナーミュージック、コロムビア・マーケティング、キングレコードなど、国内主要レーベルの作品を中心に、J-POPやアニソン、クラシック、ジャズなどのカタログを最大70%オフでダウンロード販売するキャンペーン。期間は11月30日まで。

Qobuz Japan 1周年記念 SNSキャンペーン

Qobuzのオーディオパートナー企業の製品をプレゼントするSNSキャンペーン。10月24日からの第1弾と、11月14日からの第2弾を用意する。詳細は以下の通り。

第1弾

・開催期間：10月24日（金）～11月13日（木）

・参加方法：

1. Xで@QobuzJPをフォロー

2. あなたが『最高の音質で聴きたい1曲』を「#Qobuz1周年」をつけて投稿

・賞品：

ネットワークストリーマー WiiM Ultra × 1名様

USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ Fiio K11 × 1名様

ストリーミングコード（3カ月分）× 20名様

ダウンロードギフトコード（2,000円分）× 10名様

第2弾

・開催期間：11/14（金）～ 11/30（日）

・参加方法：

1.Xで@QobuzJPをフォロー

2.あの頃聴いていた or どこか懐かしい『最高の音質でよみがえる思い出の1曲』を「#Qobuz1周年」をつけて投稿

・賞品：

デジタルオーディオプレーヤー Fiio M21 × 1名様

USB-DACアンプ iFi UNO ×1名様

ストリーミングコード（3カ月分）× 20名様

ダウンロードギフトコード（2,000円分）× 10名様