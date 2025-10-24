２４日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１９２．１７ポイント（０．７４％）高の２６１６０．１５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６３．２０ポイント（０．６８％）高の９３６３．９４ポイントと続伸した。売買代金は２２６６億１３８０万香港ドル（約４兆４５７４億円）となっている（２３日は２４５２億５５７０万香港ドル）。

中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。来年から始まる第１５次５カ年計画（２０２６〜３０年）について中国共産党が議論する第２０期中央委員会第４回全体会議（４中全会）は、２３日に閉幕した。会議後のコミュニケ（声明）では、経済発展の軸足を内需に移し、人工知能（ＡＩ）産業を支える半導体など先端ハイテク分野の自立自強を加速する方針などが示されている。

米中対立の過度な警戒感が薄らいだこともプラス。米ホワイトハウスは２３日、トランプ米大統領と中国の習近平・国家主席が韓国で開かれるＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力会議）にあわせ、３０日に首脳会談を開くと発表した。トランプ氏は先ごろ、中国との貿易関係は不公平だったとし、予定している首脳会談が実現しない可能性に言及していただけに、ひとまず安堵感が広がっている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が８．０％高、アルミ加工の中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が４．３％高、医薬品受託研究開発製造機関（ＣＲＤＭＯ）の無錫薬明康徳新薬開発（２３５９／ＨＫ）が４．０％高と上げが目立っている。無錫薬明は米国でも事業展開しているため、関係改善のメリットが意識された。

セクター別では、半導体が高い。ＳＭＩＣのほか、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が１３．７％、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が８．１％、晶門半導体（２８７８／ＨＫ）が６．０％、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が５．７％ずつ下落した。ハンセン科技（テック）指数は１．８％高と他の主要指数をアウトパフォームしている。

非鉄・レアメタル関連もしっかり。中国宏橋のほか、非鉄金属・鉱石の五鉱資源（１２０８／ＨＫ）が６．７％高、モリブデン中国最大手の洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）と銅生産で中国最大手の江西銅業（３５８／ＨＫ）がそろって６．２％高、希土類磁石メーカー大手の江西金力永磁科技（６６８０／ＨＫ）が５．２％高、ニッケル大手の新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が４．０％高で引けた。

リチウム関連の銘柄も物色される。中創新航科技（３９３１／ＨＫ）が５．１％高、天斉リ業（９６９６／ＨＫ）が３．９％高、寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が３．５％高、江西カン鋒リ業集団（１７７２／ＨＫ）が１．８％高で取引を終えた。

半面、中国の不動産セクターはさえない。深センＨＤ（６０４／ＨＫ）が３．３％、龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が２．１％、越秀地産（１２３／ＨＫ）が１．７％、万科企業（２２０２／ＨＫ）が１．５％ずつ下落した。

本土マーケットも続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．７１％高の３９５０．３１ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。軍需産業、素材、自動車、医薬なども買われた。半面、不動産は安い。エネルギー、消費関連、運輸、公益、銀行・保険も売られた。

