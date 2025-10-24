いよいよ、あす、ワールドシリーズ開幕戦が行われるカナダのトロント。ブルージェイズの本拠地周辺には早くも大勢のファンが！

記者

「あすの試合を前に、球場に併設されたオフィシャルグッズショップには、限定グッズを求めて大勢のお客さんが並んでいます」

劇的なリーグ優勝を果たした勢いそのままに、強豪・ドジャースを撃破して欲しいとファンは期待します。

ブルージェイズのファン

「周りはブルージェイズが負けるというけど、私は勝つと信じているわ」

こちらは地元の老舗フライドチキン店。ブルージェイズが設立された1977年に開店して以来、応援を続けています。

ワールドシリーズ開幕を祝い、チームの主砲、「ゲレーロ・ジュニア セット」を販売。背番号にちなみ、チキン9ピースで27ドル27セント、25%の割引です。

オーナー ドゥフェカスさん

「ゲレーロ・ジュニアは大谷よりクールよ！スーパースターなの！」

地元の子どもたちが応援するのはもちろん、ブルージェイズ。ドジャースで警戒する選手を聞いてみると…

「大谷とフリーマンだよ」

「大谷をアウトにするのは難しいよ。とてもいい打者だから」

やはり注目は大谷選手。対策はあるのでしょうか？

ブルージェイズのファン

「全打席ともフォアボールしかないよ」

「大谷は敬遠するのよ、そうすればホームランは打たれないから」

今年は「カナダのチーム」という特別な思いも加わっているといいます。

ブルージェイズのファン

「カナダ対アメリカっていうより、カナダ対トランプって感じだよね」

アメリカ・トランプ大統領の「カナダは51番目の州だ」という発言にカナダ国民は猛反発。その思いも、カナダ唯一のメジャー球団・ブルージェイズに託しているのです。

「GO！ブルージェイズ！」

メジャーリーグの頂上決戦はあす、開幕します。