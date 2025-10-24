秋風と共に駅伝シーズンがやってきた。

１３日には大学３大駅伝初戦となる出雲全日本大学選抜駅伝が行われ、国学院大が２連覇を果たした。勝利の行方が二転三転したレースでは、注目校のキーマンが、鮮やかな走りっぷりを披露した。（編集委員 近藤雄二）

「慌てずに巻き返す」宣言

前回箱根王者の青学大は、中盤まで予想外の不振に苦しんだ。その中で、気迫の走りでレースを締めたのが、黒田朝日（４年）だった。

最終６区（１０・２キロ）で、まさかの１０位でたすきをもらった。目標の優勝は絶望的な状況に、「やるしかないなと。ひとつでも上の順位を」と走り出した。

３キロ過ぎに東京国際大を抜くと、４キロ過ぎには帝京大と中大をまとめてかわす。それ以降、前の背中は遠かったが、淡々とペースを刻んで７位でゴール。２９分１５秒。区間２位に２３秒差をつける貫禄の区間賞に「チームとしては厳しいレースになったが、最後に４年生の意地で区間賞を取れたのは良かった」と振り返った。

前回箱根の２区で１時間５分４４秒の日本人歴代２位をマーク。２月の大阪マラソンでは２時間６分５秒の日本学生記録を作った。ロードからトラックまで、外さない走りを続ける黒田は「どんなレースでも１００％の力を発揮できるのが自分の強み」と言い切る。

惨敗スタートとなった駅伝シーズンにも「ここで全てが終わったわけではない。最終的には箱根での優勝が目標なので、次は勝つという思いで、慌てずに巻き返したい」。主将の顔となって、リベンジを誓った。