RAGEBLUE×辛ラーメン♡秋冬限定コラボで楽しむカジュアルスタイル

RAGEBLUEが、日本でも大人気の韓国即席麺「辛ラーメン」とコラボ♡2025年10月31日(金)より、全5型の限定アイテムをRAGEBLUE全店舗・and ST一部店舗・公式WEBストアand ST・ZOZOTOWNで発売します。購入者には数量限定で「辛ラーメン 袋麺」と「辛ラーメン トゥーンバ 袋麺」をプレゼント。秋冬らしい辛の文字やデザインが映えるユニセックスアイテムは見逃せません♪

秋冬コーデにぴったり♡ニット2型



ビッグロゴニット

ジャガードニット

ビッグロゴニット（7,990円/ブラック09・レッド36・ネイビー86/M,L）やジャガードニット（7,990円/イエロー04・レッド35・ネイビー85/M,L）は、辛の文字やノルディック柄を取り入れたデザイン。

シンプルなカジュアルスタイルに、アクセントとして取り入れやすく、男女問わず楽しめるアイテムです。柔らかく暖かい素材感で、寒い日も快適に過ごせます♡

パッケージ＆グローバルコピーをスウェットに



パッケージデザインスウェット

イラストスウェット

パッケージデザインスウェット（6,600円/ブラック09・グレー15/M,L）とイラストスウェット（6,600円/ブラック09・グレー15/M,L）は、「Spicy Happiness In Noodles」やパッケージを大胆にプリント。

カジュアルコーデに取り入れるだけで、遊び心あるスタイルに♪フットボールマフラー（3,990円/ブラック09・レッド35/FREE）と合わせて秋冬らしいレイヤードもおすすめです。

RAGEBLUE×辛ラーメンで秋冬のコーデを楽しく♪



限定コラボアイテムを手に入れると、数量限定ノベルティとして「辛ラーメン 袋麺」と「辛ラーメン トゥーンバ 袋麺」をプレゼント♡

さらに、and ST TOKYO店ではUFOキャッチャーイベント、韓国ポチャ イヨサンソウルではコラボメニューやお得なクーポンも楽しめます。

辛ラーメンの遊び心をファッションで取り入れて、秋冬コーデをもっと楽しく♪