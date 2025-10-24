¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡×26ºÐ¥â¥Ç¥ë¡¢¿ÈÄ¹ÂÎ½Å¸ø³«¡õ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤ËÈ¿¶Á¢ª¡ÖÁé¤»¤¹¤®¤ÎÉôÎà¤Êµ¤¤¬¡Ä¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â
¥â¥Ç¥ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î°¤Éô¤Ê¤Ä¤¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Æü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¸½ºß¤Î¿ÈÄ¹¡¦ÂÎ½Å¤ò¸ø³«¤·¤¿°¤Éô¤µ¤ó¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û42¥¥í¤ò¸øÉ½¤·¤¿°¤Éô¤Ê¤Ä¤¤µ¤ó¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
°¤Éô¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈþÍÆVLOG¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢Í§¿Í¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡Ö160Ñ42Ô26ºÐ¡¡#·ò¹¯Èþ¥ª¥¿¥¯¡¡»ä¤Î¤æ¤ë¤Ã¤ÈÈþÍÆday¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥Ã¥È¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ËÎå¤àÍÍ»Ò¤ä¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¤Ë¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÁé¤»¤¹¤®¤Æ¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡¢º£¤Ï½÷À¤é¤·¤¤¥Ø¥ë¥·¡¼¥Ü¥Ç¥£¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÈþ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤ë¼«Ê¬¤¬¹¥¤¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¿ÈÄ¹ÂÎ½Å¤ò¸«¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¡Ö¤¯¤Ó¤ì¤¬À¨¤¤¤ó¤è¡¡¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖSoo beautiful¡×¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡×¡ÖÅØÎÏ¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤ËÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É°¤Éô¤µ¤ó¤Ë´¶Ã²¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËºÙ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö160cm¤Ç42¥¥í¤Ï·ò¹¯¤Ê¿ôÃÍ¤Ç¤ÏÌµ¤¤¡×¡ÖÁé¤»¤¹¤®¤ÎÉôÎà¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¤½¤³¤ËÆâÂ¡¤Ï¤¢¤ë¤ó¤«¡©¡×¤Ê¤É°¤Éô¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°¤Éô¤µ¤ó¤Ï¡¢1999Ç¯10·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢LEAD½êÂ°¡£°¤Éô¤µ¤ó¤Ï2015Ç¯¤Î¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊAbema TV¡Ë¤ÎÂè°ìÃÆ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï¿·ºî¼Ì¿¿½¸¡ÖÄÉµá¡×¤ÎÈ¯Çä¤â¹µ¤¨¤ë¡£