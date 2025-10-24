¡ØÎ¹¥¹¥Î¡Ù°¤ÉôÎ¼Ê¿¤Èº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¡ÈÇòÀî¶¿¡É¤ËÂç¶½Ê³¡ª º´µ×´Ö¤¬¡Ö¤º¤Ã¤ÈÍè¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ëÍýÍ³¤È¤Ï
Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ØÎ¹¤¹¤ëSnow Man - Traveling with Snow Man -¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¦´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡¢°Ê²¼¡ØÎ¹¤¹¤ëSnow Man¡Ù¡Ë¡£10·î19Æü¤Ë¤ÏÂè8ÏÃ¤È¤Ê¤ë¡ÖTravel 8¡§³Ø¤Ù¤ëÎ¹¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤ ¡Á´ôÉì¡¦ÀÐÀîÊÓ¡Á¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Á´¹ñ10¥«½ê¤ò½ä¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆüËÜÎóÅç¤ò½ÄÃÇ¤¹¤ë¥È¥é¥Ù¥ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£¡ÖOne for Snow Man, Snow Man for One¡Ê1¿Í¤ÏSnow Man¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Snow Man¤Ï1¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ë¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤ËÎ¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤ëÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Hulu¤äTVer¤Ç¤ÎÇÛ¿®¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡Ö´°Á´ÈÇ¡×¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·ÏÃ¤È¤Ê¤ë¡ÖTravel 8¡×¤Ç¤Ï¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤Èº´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¤¬´ôÉì¸©¤ÈÀÐÀî¸©¤ò½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¡¢¡ÖTravel 8¡×¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤»ëÄ°¤ÎÊý¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
ÅÌÊâ¤ÇÇòÀî¶¿¤òÃµº÷¤¹¤ë2¿Í¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸²½¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡Ö¿ÀÅÄ²È¡×¤òË¬Ìä¡£Èþ¤·¤¯¼ÂÍÑÅª¤Ê¹½Â¤¤Î²È²°¤ò¸«³Ø¤·¡¢Îò»Ë¤Î¿¼¤µ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¼«Á³¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿¸å¤Ï¡¢¶âÂô¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¤Æ¥°¥ë¥á¤òËþµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤ªÅ¹¤Ï¡¢°ËÆ£ÇîÊ¸¤ä³©ÀîÎ¶Ç·²ð¡¢»°ÅçÍ³µªÉ×¤é¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¶âÂôºÇ¸Å¤ÎÎÁÄâ¡Ö¤Ä¤Ð¿Ó¡×¡£¸©¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤È¤Ê¤ë¤«¤Ë¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¤«¤Ë´¡¡×¤Ê¤É¡¢Ï·ÊÞÎÁÄâ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÁÍý¤ò´®Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¤Ê¤«¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢¡Ö¶âÂô21À¤µªÈþ½Ñ´Û¡×¤Ø°ÜÆ°¡£Èþ½Ñ´Û¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥¨¥ë¥ê¥Ã¥Ò»á¤Î¡Ö¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¡¦¥×¡¼¥ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½Âå¥¢¡¼¥È¤ò¸«³Ø¤·¤Æ¶âÂô¤ÎÎ¹¤òËþµÊ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤è¤¤¤è¡¢ÊüÁ÷²ó¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡ØÎ¹¤¹¤ëSnow Man¡Ù¡£¼¡²ó¤Ï¡¢10·î26Æü¤Ë¡ÖTravel 9¡§Èþ¤·¤ä ¤¢¤¢Èþ¤·¤ä ²¿¿©¤Ù¤è ¡ÁµÜ¾ëÊÓ¡Á¡×¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£ÅìËÌ¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¤µ¤ó¤È¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤¬µÜ¾ë¤ò½ä¤ëÎ¹¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¡ØÎ¹¤¹¤ëSnow Man¡Ù¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Æü¤Ï¡¢¡ÖTravel 9¡×¤¬10·î26Æü¡¢ºÇ½ªÏÃ¤È¤Ê¤ë¡ÖTravel 10¡×¤¬11·î2Æü¡£»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤Î¹¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤É¤ó¤ÊÁÇ´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
ÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¡¼¥¯²¦Æ»¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤Ã¤¿°¤Éô¤µ¤ó¤Èº´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢°ìµÙ¤ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¤Ë¤·Ãã²°³¹¡×¤Ë¤¢¤ë´ÅÇ¼Æ¦¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¥µ¥í¥ó¡¦¥É¡¦¥Æ¡¦¥«¥ï¥à¥é¡×¤òË¬¤ì¤Þ¤¹¡£¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÃíÊ¸¡£ºÌ¤ê¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¤¡¢Î¹¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤è¡¢ÊüÁ÷²ó¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡ØÎ¹¤¹¤ëSnow Man¡Ù¡£¼¡²ó¤Ï¡¢10·î26Æü¤Ë¡ÖTravel 9¡§Èþ¤·¤ä ¤¢¤¢Èþ¤·¤ä ²¿¿©¤Ù¤è ¡ÁµÜ¾ëÊÓ¡Á¡×¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£ÅìËÌ¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¤µ¤ó¤È¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤¬µÜ¾ë¤ò½ä¤ëÎ¹¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¡ØÎ¹¤¹¤ëSnow Man¡Ù¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Æü¤Ï¡¢¡ÖTravel 9¡×¤¬10·î26Æü¡¢ºÇ½ªÏÃ¤È¤Ê¤ë¡ÖTravel 10¡×¤¬11·î2Æü¡£»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤Î¹¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤É¤ó¤ÊÁÇ´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
