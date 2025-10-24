秋に行きたい「福島県の絶景ドライブスポット」ランキング！ 2位「磐梯山ゴールドライン」を抑えた1位は？
紅葉が山肌を染め、渓谷を彩る秋の福島。走るルートによって刻々と変わる絶景が楽しめます。
All About ニュース編集部は10月6日、全国20〜60代の男女250人を対象に「秋に行きたい絶景ドライブスポット（北海道・東北地方）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「秋に行きたい福島県の絶景ドライブスポット」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果】
眼下には猪苗代湖が広がり、「滑滝展望台」や「山湖台」などのビュースポットも豊富。磐梯山の噴火によりできた「桧原湖」では、遊覧船やカヤックなどのアクティビティも楽しめます。
回答者からは「自然豊かで景色がよさそう」（30代女性／東京都）、「磐梯エリアの紅葉を見た時に大変素晴らしいと思ったので」（50代男性／愛知県）、「福島と言えば磐梯山。紅葉が良さそう」（40代男性／大阪府）といったコメントが寄せられています。
中間地点にある「浄土平」は、異世界の雰囲気を感じさせる眺めが圧巻。また、高湯温泉から国見台までを「吾妻八景」と呼び、代表的な景勝地を楽しめます。「天狗の庭」や「つばくろ谷」は紅葉スポットとしても有名です。
回答コメントでは「浄土平から眺める紅葉と火山地帯の風景は圧巻」（40代女性／愛知県）、「アウトレットとか寄って帰れるから」（30代男性／東京都）、「紅葉に染まる吾妻連峰と火口湖を一望でき、秋の高原ドライブの醍醐味を満喫できる」（40代女性／埼玉県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
