¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤·¤¿²ÈÂ²¤ÎµíÆýàÇò¤Ò¤²á¥·¡¼¥ó¤¬´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡24Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢É×¡¦¶äÆóÏº(´²°ìÏº)¤¬Êë¤é¤¹Åìµþ¤Î²¼½É¤Ç¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈÀ¾ÍÎ¼°¤ÎÄ«¿©¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Î®¤ì¤¿¡£µíÆý¤Ç´¥ÇÕ¤·àÇò¤Ò¤²á¤¬¤Ä¤¤¤¿´é¤ò¾Ð¤¤¹ç¤¦¤¦¤Á¤Ë¡¢¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤Ï¸Î¶¿¤Î²ÈÂ²¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢ÎÞ¤¬¤Ý¤í¤Ý¤í¤È¡Ä¡£
¡¡¶äÆóÏº¤Ø¤Î»×¤¤¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¥È¥¡£¾¾¹¾¤Î¼Â²È¤ËÌá¤ë¤È¡¢Éã¡¦»ÊÇ·²ð(²¬Éô¤¿¤«¤·)¡¢Êì¡¦¥Õ¥ß(ÃÓÏÆÀéÄá)¡¢ÁÄÉã¡¦´ª±¦±ÒÌç(¾®Æü¸þÊ¸À¤)¤¬µíÆý¤ò°û¤ßàÇò¤Ò¤²á¤ò¤Ä¤±¤Æ¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö1¿Í¤Çµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥È¥¤Ë¶î¤±´ó¤ë3¿Í¡£¡Ö½½Ê¬¤¸¤ã¡¢1¿Í¤Ç½½Ê¬¤¸¤ã¡×¡ÖÈè¤ì¤¿¤¸¤ã¤í¡¢¤ª¤¸¤ç¤¦¤Ë²¿¤«°û¤Þ¤»¤Æ¤ä¤ì¡×¤Èµã¤¤Ê¤¬¤é¸À¤¦´ª±¦±ÒÌç¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥¤âµíÆý¤ÇÇò¤Ò¤²¤ò¤Ä¤±¡¢²ÈÂ²¤ÏÎÞ¤È¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ö¥È¥¤ÎÁªÂò¤Ï¡Ä¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»£±ÆÄ¾¸å¤Î¾¾Ìî²È¤Î³§¤µ¤ó¡£¡Ø°ì½ï¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¿§¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¤Ê¤ó¤À¤«¾¾Ìî²È¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ë¥¸¡¼¥ó¤ÈÍè¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¶äÆóÏº¤µ¤ó¤ÈÊÌ¤ì¤ÆÈá¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢¤¢¤Î²È¤ËÌá¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÉÔ»×µÄ¤È¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Æü¤âÎÞÎÞ¤Î¿À²ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¾¾Ìî²È¤Î³§¤µ¤ó¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È ²¹¤«¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤ÆËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ² ¤Ê¤ó¤À¤«¥¸¡¼¥ó¤ÈÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¥È¥¤Á¤ã¤ó¤¬¾¾¹¾¤Ëµ¢¤ë·è¿´¤¹¤ë¤Î¤âÇò¤Ò¤²¡¢ºÇ¸å¤Î¾¾Ìî²È¤âÇò¤Ò¤²¤Çº£Æü¤Ïµã¤«¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£