¡Ö±ÊÀ¥¤µ¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×¿¤Ó¤¤Ã¤¿ÇòÈ±¤Ë¥Ò¥²¤Ü¤¦¤Ü¤¦¡Ä59ºÐÌ¾Í¥à·ãÊÑ»Ñá¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÃØ³¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¶Ã¤¡×¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¼ê¤ÎÈé¡Ä¡×¡Ö¾×·â¤Ç¤·¤¿¡×±Ç²èÇ®±é»Ñ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¾×·â¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¤È´¶Éþ¤ÎÀ¼...
¡¡¿¤Ó¤¤Ã¤¿ÇòÈ±¤Ë¡¢ÌµÀº¤Ò¤²...¡£¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¸ø³«¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î±ÊÀ¥ÀµÉÒ(59)=µÜºê¸©½Ð¿È=¤Î¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö"¿ÍÀ¸50Ç¯"¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ËÄ¶¿ÍÅª¤Ë¤Û¤ÜÇÜ¤Î·îÆü¤òÀ¸¤¤é¤ì¤¿¡×¡ÖËÌºØ¤µ¤ó¤ÎÈ¾À¸(50ºÐÂå¡Á90ºÐ)¤òÂç¿¹Î©»Ì´ÆÆÄ¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á Âô»³¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÇÀ¸¤¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈSNS¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢±Ç²è¡Ö¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡×¤Ç±ÊÀ¥±é¤¸¤ë³ë¾þËÌºØ¤¬ºîÃæ¤ÇÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö±ÊÀ¥¤µ¤ó¤ÎÊÑËÆ¡©ÊÑÁ«¡©¤Ö¤ê¤Ë¤¿¤À¤¿¤À¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÅÓÃæ¤«¤é¤³¤Î¿Í±ÊÀ¥¤µ¤ó¤À¤è¤Í¡©¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤Ï·¤¤¤Î±éµ»À¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö±ÊÀ¥¤µ¤ó¤ÎÌò¼Ôº²¤ËÃ¦Ë¹¤Ç¤¹¡×¡ÖÁ´¤Æ±ÊÀ¥¤¯¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤ë¤Î¡©¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£À¼¤â¤¤¤Ä¤â¤ÎÀ¼¤ÈÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¤Æ¡×¡Ö50Âå¡Á90Âå¤Î»Ñ¡¢ËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¡×¡Ö¾×·â¤Î¥á¥¤¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¡£¡×¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¼ê¤ÎÈé¡©¡©¤Î¼Ì¿¿¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¤È´¶Éþ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£