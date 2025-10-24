国内初の事例「同時期に複数種の鎧竜が生息の可能性」長崎で鎧竜の歯の化石2点を新たに発見《長崎》
長崎市で見つかった植物食恐竜「鎧竜」の歯の化石の研究成果が発表されました。
同じ時期に複数種の鎧竜が生息していた可能性がある、国内初の事例だということです。
（長崎市恐竜博物館 小平 将大 学芸員）
「今回見つかった2標本とあわせて、鎧竜の化石が3つみつかった」
長崎市と福井県立恐竜博物館の共同発掘調査で新たに発見されたのは、植物食恐竜「鎧竜」の上あごと、下あごの左側の歯の化石2点です。
大きさはどちらも1センチほどで、化石から鎧竜の大きさは5メートル～6メートルほどあったと推測されています。
長崎半島西海岸の三ツ瀬層で2016年に収集されていて、約8000万年前の後期白亜紀のものであると判明しました。
鎧竜の歯の化石は2013年にも見つかっていますが、歯の嚙み合わせなどに異なる特徴が確認されていて、同じ時期の長崎半島に、複数の種類の鎧竜が生息していた可能性を示す国内初の事例だということです。
（長崎市恐竜博物館 小平 将大 学芸員）
「後期白亜紀時代全体の鎧竜の進化を考える上でも、すごく重要な標本。小さい標本でも情報が詰まっていることを、実際に博物館に来て自分の目で見て学んでほしい」
化石は25日から、長崎市恐竜博物館で一般公開されます。