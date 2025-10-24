ポケモン新作アニメ「POKETOON」公開 ユウゴ役を内田雄馬、サーナイト役を花澤香菜
『ポケモン』アニメ「POKETOON」シリーズの最新作「明日もサーナイトと」が、ポケモン公式YouTubeチャンネルにて公開された。ユウゴ役を内田雄馬、サーナイト役を花澤香菜が担当している。
＜あらすじ＞
配達員として働く青年・ユウゴは、元気に仕事に励んでいた。
そんなユウゴのことを陰ながら見守る、相棒のサーナイト。
忙しく日々を過ごしていたユウゴはある日、サーナイトとの過去を夢に見る。
それはかつて、チャンピオンを目指して一緒に特訓に明け暮れていた日々。
どこか寂しそうな表情のユウゴを、そばで見守り続けるサーナイトだったが…。
リアルな日常の中で描かれる、挫折を経験した主人公とサーナイトの等身大の絆の物語が描かれている。
＜キャスト＞
ユウゴ：内田雄馬
サーナイト：花澤香菜
＜スタッフ＞
監督・絵コンテ・演出：井端義秀
脚本：鈴木洋介
キャラクターデザイン・プロップデザイン：荒木裕
美術監督：田尻健一（ムクオスタジオ）
美術設定：石田喬子（ムクオスタジオ）
色彩設計：小宮ひかり
撮影監督：富崎杏奈（アニモキャラメル）
音響監督：三間雅文（テクノサウンド）
音楽：石上葵
編集：吉武将人
アニメーション制作：100studio
■内田雄馬コメント
ユウゴを演じさせていただくことになってとても嬉しいです！今回のストーリーは、ポケモンを遊んでいた自分にはとても刺さりました。「明日もサーナイトと」を通して、寄り添ってくれる存在の心強さ、温かさを感じていただけたら嬉しいです。
■花澤香菜コメント
日々お仕事を頑張っているユウゴと、彼とラルトスの頃から一緒に過ごしてきたサーナイトの物語。相棒としてしっかりと絆を深めてきたからこそ、大人になった今のユウゴとのやりとりに胸が熱くなります。私も小学生当時ポケモンに夢中になっていた者として、もしサーナイトが側に居てくれたらどんなに頼もしかっただろうと想像しながら演じました。ぜひご覧ください！
