元モー娘。辻希美＆杉浦太陽、久しぶりの夫婦“シンクロ”ダンス動画に「いいね！」続々 Snow Manの話題曲「カリスマックス」を踊る
タレントの杉浦太陽（44）が22日、自身のインスタグラムを更新。妻で元モーニング娘。の辻希美（38）との久々のダンス動画を公開し、“シンクロ”しながら踊る夫婦の姿が反響を呼んでいる。
【動画】キレッキレ！Snow Manの話題曲「カリスマックス」のダンス踊る杉浦太陽＆辻希美
杉浦は「久しぶりに夫婦で踊ってみたらw」と書き出し、Snow Manの話題曲「カリスマックス」のメロディーに乗せ踊るダンス動画をアップ。
同曲は、1990年代〜2000年代に日本で流行した“パラパラ”に、現代的なダンスサウンドやラップテイストを融合させ、Snow Man流にアップデートした1曲。高速BPMに乗せて畳みかけるようなラップ、耳に残るキャッチーなメロディー、エネルギッシュなダンスブレイクなど、約3分間の中にあらゆる要素が凝縮された密度の高い構成が魅力となっている。
投稿では「テイク10くらいやって、脚がぁぁぁ！骨盤がぁぁぁぁ！あたたかく見守ってくださいw」と舞台裏を明かし笑う杉浦だが、動画ではスピーティーかつ振りの多いダンスを夫婦息のあった動きで披露。とくに、8月8日に第5子となる次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）を出産した辻は、産後2ヶ月とは思えないキレの良さを見せている。
この動画に対し、6.1万超えの「いいね！」（24日 午後4時時点）が届けられている。
