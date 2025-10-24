ドジャースの佐々木朗希投手が、ワールドシリーズ第1戦を翌日に控え、会見で意気込みを語りました。

佐々木投手は、今季レギュラーシーズン終盤に中継ぎで活躍すると、ポストシーズンでは守護神としてチームに大きく貢献しました。

佐々木投手はこれまで長く先発投手として活躍。その慣れない状況でも適応できている理由について「中継ぎになってから最初の方は特にアドレナリンはすごく感じるんですけど、途中から、中継ぎへの慣れもありますし、球場の雰囲気への慣れもあるので、そこまで最近はグワっと来るものは減っていますけど、いい緊張感の中で投げられているかなと思っています」と語りました。

そして中継ぎや抑えという大役をまかされたことに対しては「(先発投手は)本当に素晴らしいピッチングが続いてるので、そういった意味ではプレッシャーもありますし、打線も点を取ってくれてるので、しっかり勝って終わらせなきゃいけないなという責任は感じます」と本音を明かしました。

さらに佐々木投手は好投が続く要因について「(ポストシーズンは)自分の成績が本当に関係ないので、チームの勝ちを特に意識してますし、その分、自分ができることにちゃんと向き合ってやれているのがいいのかなとは思います」と述べ、25日から始まるワールドシリーズに向けては「シーズン中はなかなか貢献できずにここまで来たので、正直、たまたま運よくここにいただけだと思っています。今回こうしてプレーできることに感謝してますし、本当に自分の力を発揮して、チームに貢献して、自分の野球人生でいい経験になればと思ってます」と意気込みを語りました。