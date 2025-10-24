愛知県稲沢市にある鮮魚店「魚福」は、地元で獲れた天然魚を驚きの安さで販売。焼きや煮付けもその場で対応する“やりすぎ大将”の店です。深夜1時から市場を歩き回り、納得のいく魚しか仕入れないこだわりと、人情あふれる接客で地域に愛されています。

■秋の味覚・サンマが1本108円…地元に愛される鮮魚店



愛知県稲沢市に、地元の人たちに愛される鮮魚店「魚福」があります。

この日は、「生サバ」（840円）や、「サザエ（5個）」（1080円）、「天然真鯛」（2138円）など、地元を中心に水揚げされた天然の魚が、お値打ち価格で並びます。





客：「安いです」別の客：「他では買わないです。絶対ここです」

店を切り盛りするのは大将の福田啓将さん。



福田さん：

「値段以上の価値があると思えば売ります。その日の一番いいやつを仕入れる」



スーパーではあまり見かけない高級魚の「タチウオ」（3240円）や、煮付けがおいしい「黒ムツ」（4104円）など、新鮮で珍しい魚が豊富なのも人気の理由です。



福田さん：

「養殖の魚は基本扱わない。全部天然」

客：

「さばいてくれるから、新鮮な魚がすぐ食べられて幸せ」



別の客：

「子供って進んで魚食べないけど、ここの魚は食べる」



この日、客が殺到していたのは秋の味覚「サンマ」でした。今年は大漁に水揚げされているようで、1本108円で提供されていました。

客：

「めちゃくちゃ安いよ」



別の客：

「昨日買ったサンマよりぷくぷくしている。100円、安い」



水揚げの状況によって在庫や値段は変わりますが、激安価格。この日用意された600本は、開店からわずか1時間で完売しました。

福田さん：

「儲けようと思えばいくらでも儲けられる。少しずつ儲けさせてもらえばいいかなって。みんな何年も通ってくれるから」

■誰よりも早く市場へ…仲卸も驚く情熱



通ってくれる常連客のため、良質な魚をより安く提供するのが大将のモットーです。それでも赤字にならないのは、仕入れに秘密がありました。



福田さんは深夜1時に仕入れに向かいます。



福田さん：

「だいたい毎日夜11時に寝て、12時半に起きる。睡眠時間は1時間半くらい。朝早く行って、少しでもいい魚を見つけるように」



お値打ちで新鮮な魚を探すため、誰よりも早く名古屋市熱田区の「名古屋中央卸売市場」へ。

福田さん：

「（いいもの以外）置かない。ものが入らない時はしょうがない。店は閉めちゃう」



いいものがなければお店は開けないという徹底ぶり。鮮度と価格に一切の妥協はありません。



仲卸業者：

「（福田さんは）誰よりも安い魚を探して市場を練り歩いています」



別の仲卸業者：

「ぶっ飛んでいますね。寝る間も惜しんで仕事している」



そんな福田さんにつけられたあだ名は、「やりすぎ大将」です。

■プラス100円で「焼きサービス」も



やりすぎているのは仕入れだけではありません。福田さんは鮮魚店では珍しい、プラス100円の「焼きサービス」も行っています。



福田さん：

「要望があれば焼いてお出ししています。火力が強いから家で焼くよりおいしい」

焼きだけでなく、煮付けや炙りの “やりすぎサービス”も。



福田さん：

「これはカレイ。でかい切り身3つ取って、煮魚に」



しかも焼きは100円なのに、煮付けや炙りは、なぜか無料です。

外国人の客が来たときには。



福田さん：

「外国の人はカレーに使う。カレー用だとカットの仕方が違うので、海外の切り方」



特殊なさばき方にも対応しています。

外国人の客：

「週に1回は来ています。言った通りに切ってくれるので1番助かります」



福田さん：

「喜んで帰ってもらって、また来てくれればいいかな」



目先の利益よりも、客との信頼関係。福田さんは「昭和の商店街のような、人情あふれる店でありたい」と話します。

■鮮魚店の隣で味わう具材たっぷりのシーフードカレー



鮮魚店の隣には、海鮮丼や定食ランチのお食事処を併設。

「知多のしらす丼」（864円）や、「生マグロ丼」（1296円）、「大将のオススメ丼」（1296円）など、豪華な海鮮丼をお値打ちに味わえます。

客：

「（前回は）お昼過ぎに来たら終わり間際だったので、今回はスタートを狙って」



別の客：

「前回来て売り切れだったから、再度チャレンジ」



人気なのは海鮮丼だけではありません。鮮魚店が出す「まかないカレー」（1080円）も好評です。

客：

「今日はカレー目当て」



別の客：

「シーフードカレーが名物って聞いたので」



やりすぎなのはその具材の量。じゃがいも、にんじん、たまねぎ、エビ、生イカ、アサリを大量に投入しています。

福田さん：

「鍋が最初かき回せないくらい入れて、それが溶けてかき回せるようになる。“素材の暴力”ですね」



客のために、ついついやりすぎてしまう福田さん。今日も明日も、誰よりも早く市場を練り歩きます。



2025年10月13日放送