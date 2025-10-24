日本酒の魅力を引き出す美しき二杯、瀬戸の花嫁と黄昏【THE カクテルバイブル500】

ビール＆日本酒など【瀬戸の花嫁（Setonohanayome）】

白無垢姿の花嫁の秘めた思いを表現

白無垢姿の美しい花嫁の姿をイメージした、日本酒ベースのカクテル。中に沈めたチェリーは花嫁の秘めた思いを表現。ライチやゆずの香りをしのばせた上品な口当たりになっている。瀬戸内海の日本酒を使うのもいい。

レシピ

日本酒：30ml

ライチリキュール：10ml

ホワイトキュラソー：10ml

ゆずジュース：10ml

すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注ぎ、チェリーを入れて完成。

ひとことメモ

「日本三大酒処」といえば、兵庫県の灘、京都府の伏見、そして広島県の西条。このカクテルのベースには、地元西条の日本酒がおすすめ。

ビール＆日本酒など【黄昏（Tasogare）】

1日の終わりにゆっくりと味わいたい

日本酒の味を生かしたシンプルなカクテル。すっきり系の辛口のお酒を使い、アマレットを加えて黄昏時の美しい景色を表現した。グラスに潜ませたレモンツイストで、夕日や宵の月のイメージを添えて。

レシピ

日本酒：50ml

アマレット：10ml

氷を入れたグラスにすべての材料を注ぎ、しっかりと混ぜる。レモンピールを飾りつけて完成。

ひとことメモ

意外に思われるかもしれないが、日本酒とアマレット（杏のリキュール）はとても好相性。

ビール＆日本酒など（Beer & Japanese sake）

ここでは、日本人に長く親しまれているビールや日本酒、「日本のスピリッツ」と呼ばれる焼酎などがベースのカクテルをご紹介。カクテルに使う際には、日本酒なら辛口でさっぱりとした本醸造、焼酎であればまずは甲類から始めてみるのがおすすめ。泡盛は、タイ米を原料に黒麹で仕込む沖縄の焼酎。

【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡