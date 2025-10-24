名古屋市千種区の「Cozy Cozy Coffee（コージーコージーコーヒー）」は、古民家を改装した隠れ家風のカフェです。SNSで話題を集めているのが、プルプル揺れる“球体スイーツ”「コジコジボール」。見た目も味も新感覚のスイーツです。

■寒天でもゼリーでもない“新食感スイーツ”







2025年6月に名古屋市千種区にオープンしたおしゃれなカフェ「Cozy Cozy Coffee」。

コーヒーはもちろん、手作りのたまごサンドやキッシュなどもお値打ちに楽しめます。そんな中で注目を集めているのが、SNSで“球体スイーツ”と呼ばれているメニューです。

客：

「プルプルするからかわいい」



別の客：

「おいしい。寒天とゼリーの中間みたいな食感」

その名も「コジコジボール」（各種500円）。味はコーヒー、抹茶、バニラなど全5種類。

プルプルの球体に思わず、みなさん揺らして楽しんでいるようです。

■豆を挽くところからこだわる元バリスタの技





寒天のような、ゼリーのような不思議な食感。一体何でできているのでしょうか。一番人気のコーヒー味の作り方を見せてもらいました。

前職はコーヒー専門店のバリスタだった店長の中田さんは、豆を挽くところからこだわっています。



中田店長：

「品質の高いスペシャルティコーヒーは、こんなにフルーティーな味がすることを伝えたくて」

エチオピア産ナチュラルというコーヒー豆を使用。フルーティーで浅い焙煎のため、苦味が残らず、さっぱりとした味わいが特徴です。



ゼリーのような見た目ですが、実はゼラチンは使っていません。海藻やマメ科の植物の抽出液から作られた植物由来の成分で固めて、独特の食感を生み出しています。

中田店長：

「ほろほろっと崩れていくような、面白い食感を感じていただきたい」



プルプルの“球体スイーツ”は、見た目も味も新感覚。今後は期間限定のフレーバーや、贅沢なコーヒー豆を使ったプレミアムバージョンにも挑戦する予定です。



2025年10月14日放送