日本シリーズのチケットがなかなか手に入らず、ようやく第6戦のチケットを入手したと思ったら、第5戦で決着という皮肉な結果に泣いたファンもいるはずだ。そして、過去には、最短の4試合で終わったシリーズもあった。平成以降の4タテ決着を振り返ってみよう。【久保田龍雄/ライター】

松坂に始まり、松坂に終わった

2年連続日本一を狙った巨人が、西武にまさかの4タテを食ったのが、1990年だ。

史上最速の9月8日（当時）にリーグ優勝決定とぶっちぎりVをはたした巨人だったが、日本シリーズでは、“西武の壁”に跳ね返されてしまう。

第1戦で槙原寛己が初回にデストラーデに先制3ランを浴び、0対5で完敗。これがケチのつき始めだった。

第2戦も、エース・斎藤雅樹が3回途中7失点の乱調で、5対9と連敗。桑田真澄を立てた第3戦も、0対7と完敗し、あとがなくなった。

そして、村田真一のソロなどで2点を先行した第4戦も、5回に清原和博、デストラーデの連続タイムリーなどで大量6点を奪われ、悪夢の4連敗でV2を逃した。

球団では1959年の南海戦以来の屈辱を味わった藤田元司監督は「すべて監督がヘボだから負けました」とうなだれ、主力の一人・岡崎郁も「私の野球観が変わった」の名言を残している。

一方、前年のV逸直後、堤義明オーナーから「来年も監督をやりたいんなら、どうぞおやりなさい」と屈辱的な言葉を浴びせられたことをバネに、2年ぶりに日本一を奪回した西武・森祇晶監督は「全員が素晴らしい集中力を発揮した。参加しただけの選手は1人もいなかった」と全員野球の勝利を強調した。

それから12年後の2002年、今度は巨人が“4タテ返し”で宿敵・西武にリベンジを果たす。

第1戦では、清水隆行と清原が松坂大輔から2ラン2本を放ち、上原浩治が12奪三振1失点の力投で4対1と快勝した。第2戦も1点リードの3回に10人の打者による猛攻で6点を奪い、試合を決めた。

さらに第3戦も清原、二岡智宏、高橋由伸の3発などで10対2と大勝し、早くも王手をかけた。

そして、巨人・高橋尚成、西武・西口文也の両先発で始まった第4戦は、5回を終わって2対2の好ゲームになった。

だが、西武は、6回から好投の西口に代えて中3日の松坂をリリーフに送る強引な継投策が裏目に出る。松坂は後藤孝志に2点タイムリー三塁打を浴びるなど決定的な3点を失い、勝負あり。

就任1年目で日本一を実現した原辰徳監督は「（12年前の屈辱は）記憶に鮮明に残っている。何とかして勝ちたいと、強い精神力で臨めた」と振り返り、西武・伊原春樹監督は「松坂に始まり、松坂に終わったシリーズだった」と唇を噛んだ。

全力を尽くすのみと向かっていった

シーズンの全日程終了後、半月以上も待たされたことが影響し、ロッテにストレート負けしたのが、2005年の阪神だ。

ウイリアムス、藤川球児、久保田智之の最強リリーフ陣“JFK”を擁し、2年ぶりのリーグVをはたした。しかし、パ・リーグのプレーオフ期間中、実戦から遠ざかったことが打線に深刻な影響を及ぼす。

第1戦ではシリーズ史上初の7回濃霧コールドゲームの割りを食い、1対10と大敗。岡田彰布監督は「打者は1本出たら違ってくる。最後まで試合をやって、もう1回打席に立たせてやりたかった」と残念がった。これで流れは一気にロッテへ。



第2戦も0対10と完敗した阪神は、甲子園に舞台を移した第3戦も、打線が実戦の勘を取り戻せないまま、1対10と大敗した。1度もリードを奪えない展開では、自慢のJFKも機能しようがない。

そして、3連敗と追い詰められた第4戦も、李承菀の先制2ランなどで3点を先行され、6回に今岡誠、桧山進次郎の連続タイムリーで2点を返すも、反撃もここまで。まさかの4タテに、岡田監督も「シーズンでは、先発が5回まである程度頑張っているうちに3、4点取ってという形やったろ。（1度も）そうならんかったもんな」となす術がなかった。

一方、ロッテは「（投打ともに）全力を尽くすのみと向かっていった。選手は自分の心を前面に出して、勝利を掴んでくれた」というバレンタイン監督の理想どおりの試合運びで、31年ぶり日本一の座に就いた。

第7戦までもつれ込む総力戦を

2年連続4タテのシリーズ8連敗を喫したのが、2019年と20年の巨人だ。

19年、3度目の就任となった原辰徳監督の下、巨人は5年ぶりにVを達成したが、その前に立ちはだかったのが、“常勝”ソフトバンクだった。

千賀滉大、山口俊のエース対決となった第1戦は、2回にグラシアルが2ランを放ち逆転したソフトバンクが、6回と7回にも加点し、7対2と大勝。第2戦も0対0で迎えた7回に松田宣浩が3ランを放ち均衡を破り、6対3で連勝する。さらに第3戦も、同点の4回にデスパイネの2点タイムリーなどで4点を勝ち越すと、ソフトバンクは5投手のリレーで4回以降得点を許さず、一気に王手をかけた。

そして、第4戦も守護神・森唯斗ら強力リリーフ陣の奮闘で1点のリードを守り抜き、ソフトバンクが4連勝で3年連続日本一に輝いた。

3番・丸佳浩が13打数1安打に抑えられるなど、自分たちの野球をさせてもらえなかった原監督は「相手の勢いを止めることができなかった。高い壁があった」と完敗を認めた。

一方、ソフトバンク・工藤公康監督は「巨人も強く、勝ったのは本当に少しの差」と余裕ともとれるコメントを残している。

雪辱を期した翌20年も、巨人は丸や坂本勇人が不振に陥るなど、「攻撃がなかなか機能しなかった」（原監督）と、チーム打率.132という貧打に泣き、2年連続4タテの屈辱に甘んじた。

頂上決戦というからには、最短の4戦で終わると、ファンの興趣もそがれてしまう。日本シリーズの名にふさわしく、第7戦までもつれ込む総力戦を期待したい。

