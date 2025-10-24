仏ＰＭＩは弱含み、政治・経済情勢の緊張が消費と投資に重石



フランス製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（10月）16:15

結果 48.3

予想 48.1 前回 48.2 （製造業PMI（購買担当者指数）)



フランス非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（10月）16:15

結果 47.1

予想 48.6 前回 48.5 （非製造業PMI（購買担当者指数）)



発表元のHCOBは以下のように分析している。



フランスの民間部門の低迷は加速しており、１０月の総合ＰＭＩは４６．８に低下した。製造業・サービス業の双方で生産が減少し、景気縮小が広範に進行している。この傾向から、第３四半期の成長率はゼロと予測されている。



企業は将来的な見通しは維持するものの、世界経済の弱さと国内政治の不確実性により景況感は悪化。先行指標である事業見通し指数も悪化し、受注の低迷が続いている。製造業では売上拡大のため価格下方調整（生産者物価の下落）が見られる。



一方で、雇用に関するサブ指数は成長閾値を上回っており、労働市場には底堅さが残っている。全体としては、政治・経済情勢の緊張が消費と投資に重くのしかかっている状況である。

