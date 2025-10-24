独ＰＭＩ速報値は好結果、最終四半期を予想外の強さでスタート 先行きには慎重さも 独ＰＭＩ速報値は好結果、最終四半期を予想外の強さでスタート 先行きには慎重さも

独ＰＭＩ速報値は好結果、最終四半期を予想外の強さでスタート 先行きには慎重さも



ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）16:30

結果 49.6

予想 49.5 前回 49.5（製造業PMI（購買担当者指数）)



ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）16:30

結果 54.5

予想 51.1 前回 51.5（非製造業PMI（購買担当者指数）)



発表元のHCOBは以下のように分析している。



最終四半期は予想外に好調なスタートを切り、経済成長が加速している。



サービス部門が牽引: 活動が大幅に増加し、新規受注も拡大。2ヶ月間の削減を経て雇用が再び加速している。ただし、コストが3ヶ月連続で加速的に上昇しており、企業はこれを販売価格に転嫁している。



製造業も回復: 生産は8ヶ月連続で増加し、新規受注も小幅に回復した。しかし、状況は依然厳しく、雇用削減は加速して継続。半導体関連のサプライチェーン問題や投入在庫削減が課題となっている。



全体として、第4四半期の成長条件は整いつつあるが、サービス・製造業ともに先行きへの見通しは慎重であり、経済の脆弱性が残る。労働市場は全体で悪化傾向にあるが、賃金上昇は続いている。

