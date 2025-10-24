通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０％台に上昇 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０％台に上昇

リンクをコピーする みんなの感想は？

通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０％台に上昇



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 10.10 6.52 7.90 6.70

1MO 8.97 6.09 7.40 7.10

3MO 9.19 6.35 7.82 7.09

6MO 9.32 6.71 8.25 7.40

9MO 9.39 6.90 8.52 7.62

1YR 9.41 7.05 8.70 7.77





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 8.48 8.71 7.49

1MO 8.30 8.46 7.13

3MO 8.59 8.63 7.35

6MO 8.97 9.08 7.65

9MO 9.23 9.35 7.79

1YR 9.38 9.49 7.89

東京時間16:36現在 参考値



ドル円１週間ボラティリティー水準は１０％台に乗せている。今週は円安・ドル高の流れが継続しており、一段の円プット・ドルコール需要が喚起されている。今日のドル円相場は一時153円台乗せと、節目水準を上回る場面があった。また、来週の日銀と米ＦＯＭＣの金融政策会合を控えて、１週間応答日内に入ってきたことが、イベントリスク要因としてボラティリティー上昇につながっている。

外部サイト