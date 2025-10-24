¥¹¥Ô¡¼¥É½÷»Ò500mµÈÅÄ2Ï¢ÇÆ¡¡µ÷Î¥ÊÌ¥¹¥±¡¼¥È¡¢ÃË»Ò¤Ï¿¹½ÅV
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁ´ÆüËÜµ÷Î¥ÊÌÁª¼ê¸¢¤Ï24Æü¡¢Ä¹Ìî»Ô¥¨¥à¥¦¥§¡¼¥Ö¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢½÷»Ò500m¤Ï22ºÐ¤ÎµÈÅÄÀãÇµ¤¬37ÉÃ50¤Î¹¥µÏ¿¤Ç2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¹âÌÚÈþÈÁ¤¬38ÉÃ01¤Ç2°Ì¡¢»³ÅÄÍü±û¡ÊÄ¾ÉÙ¾¦»ö¡Ë¤¬3°Ì¡£
¡¡ÃË»Ò500m¤Ï2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¿¹½Å¹Ò¤¬34ÉÃ57¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¡£ÁÒÄÚ¹îÂó¤¬2°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¿·ßÀÎ©Ìé¤Ï5°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò5000m¤Ïº´¡¹ÌÚæÆÌ´¤¬6Ê¬21ÉÃ65¤Ç½éÀ©ÇÆ¤·¡¢Äï¤Îº´¡¹ÌÚÂÙ²í¤¬2°Ì¡£½÷»Ò3000m¤ÏËÙÀîÅí¹á¤¬4Ê¬6ÉÃ88¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¡¢¹âÌÚ¤Ï2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÇ¯Æâ¤ÎWÇÕ4Àï¤ÎÂåÉ½Áª¹Í¤ò·ó¤Í¡¢WÇÕ¤Î·ë²Ì¤Ç¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜ¤Î½Ð¾ìÏÈ¤¬·è¤Þ¤ë¡£