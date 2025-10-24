◇プロ野球 日本シリーズ第1戦 ソフトバンク-阪神(25日、みずほPayPayドーム)

日本野球機構(NPB)は24日、翌25日に行われる日本シリーズ第1戦の予告先発を発表しました。

初戦はソフトバンクの本拠地・みずほPayPayドームで開催。地の利を生かして幸先よくスタートしたいソフトバンクは、有原航平投手を起用しました。今季は26試合の先発登板で14勝をあげ、日本ハム・伊藤大海投手と並んで最多勝のタイトルを獲得。防御率3.03と安定したピッチングを披露しました。

リーグ制覇を果たしたソフトバンクはCSファイナルステージで2位日本ハムと大熱戦。20日に行われた最終戦までもつれる展開のすえ、2年連続の日本シリーズ進出を決めました。有原投手はこの第2戦に先発登板すると、6回無失点の好投。負けたら終わりとなる20日の最終戦でも、ベンチ入りする姿を見せていました。今季阪神との対戦はなく、好投に期待がかかります。

一方、歴代最速のリーグ制覇を果たした阪神は、CSでも圧倒的な強さを披露。ファイナルステージでは無傷の4連勝で、17日に日本シリーズ進出を決めていました。そんな阪神は初戦に村上頌樹投手を起用。今季26試合に先発登板し14勝4敗、防御率2.10をマークし、最多勝、最高勝率、最多奪三振の投手3冠を獲得しました。

DeNAとのCSファイナルステージ第1戦では、無失点ながら5回103球、被安打5、奪三振5、与四死球3と持ち前の投球とはならず。しかし今季の交流戦で登板したソフトバンク戦では、8回1失点と好相性を見せました。