「初出しなんですけど…」平成フラミンゴ・RIHOが明かした“彼氏情報”に共演者も反応「何でも知ってるみたい」

ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。

10月23日（木）に放送された同番組では、人気YouTuberのRIHOの“初出し情報”が明かされる場面があった。

【写真】ぺえが語る“博多弁の男性”の魅力

今回は10月23日が「津軽弁の日」ということにちなみ、MC陣の方言の話題に。

稲田は大阪出身で関西弁。そして山形出身のぺえは「私あまり出ないんだけど、（山形は）ズーズー弁で、『〇〇ズー』とか『〇〇べ』とか」「私と橋本マナミはあまり山形弁が出ないね。だから山形弁のことを聞きたかったら、渡辺えりさんに聞いたほうがいいわ」とコメントして笑いを誘った。

ここで稲田が「今まで付き合った人で、なまってた人は？」と2人に質問。

稲田自身は「関西人しか付き合ったことない…ホンマや、付き合ったことないわ」と自分で自分の発言に驚き。これにぺえは「知らないわよそんなの、何ハッとしてんの？今」と手厳しいツッコミを入れた。

一方RIHOが「私の彼は福岡出身」と語ると、「初出しなんですけど」と照れたように補足する。

これにぺえは「博多弁の男性を好きになったときに『よかよ』とか『〇〇けん』が好きだった」「（博多弁は）少年らしさがあふれるじゃない？」と博多弁の魅力を語り、稲田も「（方言）あんまり直してほしくないですよね」と共感。

するとRIHOは「そうなんですよ、（彼が）どんどん私に寄ってきて標準語になってきちゃった」「（元々は）強いというか“男み”があったんですけど…どんどん標準語が混じってきた」と少し残念そうに語った。

このRIHOの話を聞きながら「うんうん」と激しく共感するぺえに、稲田は「何でも知ってるみたいな反応…何？」とツッコミ。

これにぺえは「ちょっと九州の男は一回嗜んだから、良さは知ってます」とコメントし、スタジオは笑いに包まれていた。