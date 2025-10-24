円谷プロダクションと米マーベル・エンターテイメントのコラボコミックシリーズ第4弾『ウルトラマン×アベンジャーズ』日本語版（小学館集英社プロダクション）が2025年10月23日（木）頃に発売される。

【写真】シリーズ第4弾ではアベンジャーズが登場

『ウルトラマン×アベンジャーズ』は、『ザ・ライズ・オブ・ウルトラマン』『ザ・トライアルズ・オブ・ウルトラマン』（いずれもヴィレッジブックス刊）、『ザ・ミステリー・オブ・ウルトラセブン』（小社刊）に続く、円谷プロダクションとマーベル・エンターテイメントがタッグを組んで展開するウルトラマンシリーズのコラボコミック第4弾であり、シリーズの集大成となる作品。

ウルトラマンシリーズ初期作品の物語を再構築した本シリーズは、企画が発表されるや特撮ファンやコミックスファンの間で大きな話題となり、2021年8月に発売されたシリーズ第1弾『ザ・ライズ・オブ・ウルトラマン』の日本語版は、発売直後に重版が決定した。

シリーズ第4弾となる『ウルトラマン×アベンジャーズ』ではマーベルを代表するヒーローチーム「アベンジャーズ」が登場。ハヤタ・シンをはじめとするウルトラ警備隊と、スパイダーマン、アイアンマンなどのマーベルの人気ヒーローたちが夢の共演をはたし、ともに宇宙からの脅威に立ち向かう。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）