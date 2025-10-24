『シナモロールと英検3級』『ポムポムプリンと英検4級』（Gakken）が10月23日に発売された。

【写真】演習ページにはシナモロール・ポムポムプリンが登場

サンリオキャラクターズと英検対策ができる参考書シリーズが登場。3級では「customer」「actor」といった、4級では「school」「parent」といった英単語などが収録されており、収録された英単語に付随した練習問題を掲載。左面が解説・右面が練習問題となっているので、1回分の勉強は見開きで完結するシンプルな構成となっている。

本シリーズは3級はシナモロール、4級はポムポムプリンが目じるしの表紙。各ページには料理をするシナモロールや乗馬を楽しむシナモロール、ねむそうなポムポムプリンやダンスを披露するポムポムプリンなどのイラストが描かれているほか、毎ページに今の進捗がわかるバーを印刷。バーの上をシナモロールやポムポムプリンがトコトコ歩くようになっており、現在の進捗を確認することができる。

「練習問題」ページでは、オリジナルの赤シートを使って英検の予想問題に取り組める仕様となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）