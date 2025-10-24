この記事をまとめると ■エアバッグは運転席・助手席だけでなく全身保護へと進化を遂げた ■後突対策や歩行者保護など多彩な展開方式が開発されている ■二輪車用エアバッグも普及が進むなど安全技術は進んでいる

エアバッグにはさまざまな種類が増えつづけている

交通事故で乗員に強い衝撃が加わった際に、クッションとなって乗員を受け止め、ダメージを最小限に軽減するための装置がエアバッグ。日本では1987年に発売されたホンダ・レジェンドが最初にオプション装備として搭載し、その後は高級セダンを中心に標準装備化が進んできました。

意外なことに、日本では車両にエアバッグ搭載を義務付ける法律はないのですが、それでも交通事故による死傷者ゼロを目指すためには欠かせない安全装置であることから、各メーカーは研究を重ねてどんどん進化させてきました。

それでもまだ、多くの人は「エアバッグ」と聞くと運転席・助手席に前から飛び出してくるものというイメージをもっていると思います。ちょっと詳しい人なら、側面衝突などの際に乗員の脇腹や胸部を保護するため、ドア側に内蔵されているサイドエアバッグや、側面衝突や横転時に頭部を保護するために窓側の天井付近に内蔵されている、サイドカーテンエアバッグは知っているかもしれないですね。

でも、最近のエアバッグはもっともっと細分化されています。まずは、助手席の座面に内蔵されている「シートクッションエアバッグ」。これは衝突時に座面のなかで膨らみ、乗員の大腿部を支えることで衝撃によって前方にずり落ちてしまうのを防ぎ、より安全性の高い姿勢に保つためのものです。同じように乗員の下肢を支えることで安全な姿勢を保つための「ニーエアバッグ」もインパネの下部に内蔵されています。

続いてシートの背もたれから膨らむことで、となりに座っている人との衝突から保護するための「センターエアバッグ（ファーサイドエアバッグ）」があります。となりに座る人がいない場合でも、反対側のドアや内張りとの衝突から保護してくれます。

保護の対象はクルマの乗員のみならず歩行者やライダーにも

交通事故は常に進行方向に衝突するだけでなく、後ろから衝突される場合もあるものです。そんな時のために、リヤガラス付近に内蔵され、後席の乗員の頭上から背面にかけて展開することで、天井やリヤガラスへの衝突から保護する「後突エアバッグ」もあります。これは、2008年に登場した全長3mを切るマイクロコンパクトカーのトヨタiQのために開発されたもので、後席とリヤガラスが近い距離となるコンパクトカーの安全性向上に大きく期待されたエアバッグでした。

そして、交通事故の際に車内の乗員を守るだけでなく、衝突した歩行者を保護するための「歩行者保護エアバッグ」。これはボルボが世界で初めてV40シリーズに標準装備してから、一気に多くの車両への搭載が広がりました。歩行者と衝突した際に、ボンネットの上側からエアバッグが膨らみ、頭部などとフロントガラスの衝突を保護。

最近ではスバル・フォレスターが世界初となるサイクリスト対応歩行者保護エアバッグを搭載したことも話題です。自転車との衝突では、より高い位置に頭部が衝突しやすいことがわかっており、Aピラーの上部までカバーするようなエアバッグ形状となっています。

さらに、最近ではバイク用のエアバッグも増えてきています。まず車体側に内蔵される二輪車用エアバッグとしては、ホンダが世界ではじめて、2006年に大型二輪のゴールドウイングに搭載。二輪車が衝突した際に、ライダーが前に投げ出されるのを食い止めるよう、前方から膨らんで身体を支えます。

また、ライダーが装着するタイプのエアバッグもあり、たとえばレーシングスーツのメーカーとして有名なHYODでは、バイクにケーブルやセンサーを取り付けなくてもわずか0.03秒で転倒リスクを検知し、路面に叩きつけられるよりも早くエアバッグが膨らむ技術を実現。

二輪用エアバッグは鈴鹿サーキットとモビリティリゾートもてぎで55歳以上のライダーに着用義務化となったのをきっかけに、徐々に装着率が上がっているそうで、購入だけでなくサブスクでも利用できるとあって、ライダーたちに支持されつつあります。

ということで、交通事故死傷者ゼロというゴールに向かってさまざまな技術の進化が見て取れるエアバッグ。ですが、エアバッグだけで安全性が担保できるわけではなく、クルマではシートベルトの正しい着用、二輪車ではヘルメット装着が大前提となることをどうかお忘れなく。