[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇118銘柄・下落107銘柄（東証終値比）
10月24日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは257銘柄。東証終値比で上昇は118銘柄、下落は107銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は54銘柄。うち値上がりが19銘柄、値下がりは29銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は80円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の24日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6629> Ｔホライゾン 513 +80（ +18.5%）
2位 <3853> アステリア 1575 +231（ +17.2%）
3位 <4082> 稀元素 1280 +186（ +17.0%）
4位 <3747> インタートレ 918 +132（ +16.8%）
5位 <4777> ガーラ 266.7 +32.7（ +14.0%）
6位 <350A> ＤＧ 6200 +730（ +13.3%）
7位 <4072> 電算システム 4059.5 +454.5（ +12.6%）
8位 <7646> ＰＬＡＮＴ 1860.1 +200.1（ +12.1%）
9位 <6549> ＤＭソリュ 1650 +163（ +11.0%）
10位 <3772> ウェルス 1150 +107（ +10.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4575> ＣＡＮＢＡＳ 875 -133（ -13.2%）
2位 <3498> 霞ヶ関Ｃ 8671 -1219（ -12.3%）
3位 <3077> ホリイフード 333 -30（ -8.3%）
4位 <6663> 太洋テクノ 277 -16（ -5.5%）
5位 <4960> ケミプロ 380 -15（ -3.8%）
6位 <7711> 助川電気 8500 -300（ -3.4%）
7位 <4564> ＯＴＳ 24.2 -0.8（ -3.2%）
8位 <7739> キヤノン電 2670 -83（ -3.0%）
9位 <4978> リプロセル 175 -5（ -2.8%）
10位 <5721> Ｓサイエンス 153 -4（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6302> 住友重 4490 +55（ +1.2%）
2位 <4506> 住友ファーマ 1699.5 +14.5（ +0.9%）
3位 <9502> 中部電 2120 +14.5（ +0.7%）
4位 <8750> 第一生命ＨＤ 1100 +5.5（ +0.5%）
5位 <6178> 日本郵政 1454 +4.0（ +0.3%）
6位 <1605> ＩＮＰＥＸ 2855 +6.0（ +0.2%）
7位 <7011> 三菱重 4435 +9（ +0.2%）
8位 <9104> 商船三井 4500 +8（ +0.2%）
9位 <9107> 川崎汽 2167 +3.0（ +0.1%）
10位 <8002> 丸紅 3775 +5（ +0.1%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4063> 信越化 4793.5 -111.5（ -2.3%）
2位 <4519> 中外薬 6850 -85（ -1.2%）
3位 <6594> ニデック 2435.5 -24.5（ -1.0%）
4位 <9202> ＡＮＡＨＤ 2800.1 -24.9（ -0.9%）
5位 <6954> ファナック 4841 -41（ -0.8%）
6位 <4042> 東ソー 2280 -16.5（ -0.7%）
7位 <9009> 京成 1303.9 -8.1（ -0.6%）
8位 <5711> 三菱マ 2983.2 -16.8（ -0.6%）
9位 <4901> 富士フイルム 3523.9 -18.1（ -0.5%）
10位 <6501> 日立 4550 -19（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
