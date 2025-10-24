　10月24日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは257銘柄。東証終値比で上昇は118銘柄、下落は107銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は54銘柄。うち値上がりが19銘柄、値下がりは29銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は80円安と売られている。
△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6629>　Ｔホライゾン　　　　513　　+80（ +18.5%）
2位 <3853>　アステリア　　　　 1575　 +231（ +17.2%）
3位 <4082>　稀元素　　　　　　 1280　 +186（ +17.0%）
4位 <3747>　インタートレ　　　　918　 +132（ +16.8%）
5位 <4777>　ガーラ　　　　　　266.7　+32.7（ +14.0%）
6位 <350A>　ＤＧ　　　　　　　 6200　 +730（ +13.3%）
7位 <4072>　電算システム　　 4059.5 +454.5（ +12.6%）
8位 <7646>　ＰＬＡＮＴ　　　 1860.1 +200.1（ +12.1%）
9位 <6549>　ＤＭソリュ　　　　 1650　 +163（ +11.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4575>　ＣＡＮＢＡＳ　　　　875　 -133（ -13.2%）
2位 <3498>　霞ヶ関Ｃ　　　　　 8671　-1219（ -12.3%）
3位 <3077>　ホリイフード　　　　333　　-30（　-8.3%）
4位 <6663>　太洋テクノ　　　　　277　　-16（　-5.5%）
5位 <4960>　ケミプロ　　　　　　380　　-15（　-3.8%）
6位 <7711>　助川電気　　　　　 8500　 -300（　-3.4%）
7位 <4564>　ＯＴＳ　　　　　　 24.2　 -0.8（　-3.2%）
8位 <7739>　キヤノン電　　　　 2670　　-83（　-3.0%）
9位 <4978>　リプロセル　　　　　175　　 -5（　-2.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6302>　住友重　　　　　　 4490　　+55（　+1.2%）
2位 <4506>　住友ファーマ　　 1699.5　+14.5（　+0.9%）
3位 <9502>　中部電　　　　　　 2120　+14.5（　+0.7%）
4位 <8750>　第一生命ＨＤ　　　 1100　 +5.5（　+0.5%）
5位 <6178>　日本郵政　　　　　 1454　 +4.0（　+0.3%）
6位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 2855　 +6.0（　+0.2%）
7位 <7011>　三菱重　　　　　　 4435　　 +9（　+0.2%）
8位 <9104>　商船三井　　　　　 4500　　 +8（　+0.2%）
9位 <9107>　川崎汽　　　　　　 2167　 +3.0（　+0.1%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4063>　信越化　　　　　 4793.5 -111.5（　-2.3%）
2位 <4519>　中外薬　　　　　　 6850　　-85（　-1.2%）
3位 <6594>　ニデック　　　　 2435.5　-24.5（　-1.0%）
4位 <9202>　ＡＮＡＨＤ　　　 2800.1　-24.9（　-0.9%）
5位 <6954>　ファナック　　　　 4841　　-41（　-0.8%）
6位 <4042>　東ソー　　　　　　 2280　-16.5（　-0.7%）
7位 <9009>　京成　　　　　　 1303.9　 -8.1（　-0.6%）
8位 <5711>　三菱マ　　　　　 2983.2　-16.8（　-0.6%）
9位 <4901>　富士フイルム　　 3523.9　-18.1（　-0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース