【WWE】SMACK DOWN（10月17日・日本時間18日／カリフォルニア・サンノゼ）

【映像】金髪美女レスラー、命知らずの“バク宙ダイブ”

元体操選手という経歴を持つ金髪美女レスラーが衝撃の跳躍を見せた。コーナーを利用した命知らずのバク宙ダイブにファンが騒然としている。

注目を集めているのはWWEの第3勢力「NXT」で活躍するソル・ルカ。サーファーとしても活躍しつつ、元体操選手という経歴をフル活用して抜群な身体能力で豪快な技を繰り出す若手女子レスラーだ。現在人気急上昇中の注目株で、NXT女子北米王座とWWEスピード王座を保持している。

そんなルカは日本時間10月18日に開催された「SMACK DOWN」に登場。相方のザリアと組んでWWE女子タッグ王者のシャーロット・フレア&アレクサ・ブリス組との王座戦に挑んだ。

試合終盤にルカが魅せる。場外でアレクサがダウンしているところをシャーロットが立たせようと近づく。その隙を見たルカがエプロンから助走をつけてコーナーへ。ワンステップでのムーンサルトを見舞ってシャーロットをダウンさせた。

この跳躍にファンからは「エグすぎる」「ソルルカ、やるやん」「むっちゃ動くな」「すごい跳躍」「めちゃくちゃ速い」といったコメントが集まった。試合はルカ組が惜しくも敗戦となったが、メインロースター相手に強烈なインパクトを残している。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved