元近鉄・中日・オリックスで投手として活躍した佐野慈紀さんが、自身の公式ブログを更新。右足の指先の治療の為の入院から無事退院したことを報告しました。



【写真を見る】【 佐野慈紀 】退院を報告 プロ野球ドラフト会議「ワシはね 指名された後1週間くらい浮かれとったなあ」【 ピッカリ投法 】



佐野さんは今回の手術について、「局所麻酔の上 痛みもなく術後も何も問題なし」「当面は抜糸まで無理は出来ませんがとりあえずはホッとしています。」と綴っています。





そして話題は、プロ野球のドラフト会議へ。佐野さんは、指名を受けた選手たちに向けて「指名された皆さん おめでとうございます。来春のキャンプで溌剌とした姿を見れる事、楽しみにしています。」とエールを送りました。





1990年のドラフトで、近鉄バファローズから3位指名を受けた佐野さんは、「ワシはね 指名された後1週間くらい浮かれとったなあ。。。。」と、当時を振り返ります。続けて、ドラフトの対象となった若い選手たちに向けて、「スタートラインに立てた皆さんにはぜひとも頑張ってほしいとおもいます。また残念ながら声が掛からなかった皆さんにもこれからのチャレンジにエールを贈ります。」と、メッセージを送りました。





そして、「いよいよ日本シリーズそしてワールドシリーズが始まります。今シーズン最後の戦いを思い切り楽しもうとおもいます。」と、いまだ衰えぬ野球への愛を綴りました。





佐野さんは2024年、糖尿病に端を発する感染症が元で、右腕の切断手術を受けたことを公表しています。

【担当：芸能情報ステーション】