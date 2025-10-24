高市政権は、岸田政権から続いてきた成長と分配の好循環の実現を目指す「新しい資本主義」の看板を下ろす方針を固め、岸田元総理大臣に伝えたことがわかりました。

【映像】城内日本成長戦略相と赤沢前経済再生相との会話

「私はね、赤沢先生がしてこられたことをしっかり受け継いで、多少ブラッシュアップして成長」（城内日本成長戦略担当大臣）

「いい所もあることはちょっと認めていただけると」（赤沢前経済再生担当大臣）

「新しい資本主義」は、岸田政権の肝いりとして、賃上げやスタートアップ投資に取り組んできたものです。石破政権でも継承され、今年、最低賃金が全都道府県で初めて1000円を超えるなど、一定の成果を上げてきました。

ただ、高市総理は、総裁選の期間中には「賃上げするのは国ではなくて企業だ」と述べるなど、政府が旗を振る賃上げ政策に疑問を示してきました。

関係者によりますと、小林政調会長が23日に岸田氏と会談し、党に設けられている本部と、官邸の会議体を廃止し、新たに「日本成長戦略会議」を立ち上げ、成長戦略に軸足を置く方針を伝えました。自民党内からは「岸田路線の転換だ」との声も出ています。（ANNニュース）