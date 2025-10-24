なにわ男子・長尾謙杜、幼少期同じ演技教室に通っていた人気女優明かす「3歳の頃…」
【モデルプレス＝2025/10/24】なにわ男子の長尾謙杜が24日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。幼少期、同じ演技教室に通っていた女優を明かした。
【写真】 長尾謙杜と同じ演技教室だった人気女優
この日、長尾はレギュラー陣や世間がゲストに抱いているイメージを本人にぶつける「ぽいぽいトーク」のコーナーに登場。「小さい頃から芸能界目指してたっぽい」というイメージをぶつけられた長尾は、丸の札を挙げた。
長尾は芸能界デビューについて「3歳の頃、子役にスカウトしていただいて、そこから始めて、たまたま同じ教室に芦田愛菜ちゃんも通っていらっしゃいました。愛菜ちゃんと同じ教室に通ってたら、色々あって今の事務所に至ります」と女優の芦田愛菜と同じ教室に通っていたことを明かし、スタジオからは驚きの声が上がった。
MCを務めるお笑いコンビ・ハライチの澤部佑が「子役スカウトってあんまりないよね？」と問いかけると「僕も記憶無いんですけど、母親に『やってみよう』と言われてやってみたら、この業界楽しいなって思いました」と語り、キッズモデル時代のエプロンを着た長尾の写真が映し出されると「小学校の家庭科の授業でエプロンとか作るじゃ無いですか。そのパンフレットのモデルをやったりしてました」と幼少期から芸能活動を行っていたことを明かした。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
◆長尾謙杜、同じ演技教室に通っていた人気女優
◆長尾謙杜、キッズモデル時代
