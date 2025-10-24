２連覇を狙うナ・リーグ覇者のドジャースとア・リーグ王者のブルージェイズによるワールドシリーズ（ＷＳ）が２４日（日本時間２５日）に開幕する。第１戦の先発に抜てきされたブルージェイズの新人右腕、トレイ・イエサベージ投手（２２）が前日会見で仰天のライフルタイルを明かし、衝撃が走った。

イエサベージは「今の私のトラックを見てください。まるでトレーラーハウスみたい。荷物をまとめて、スーツケースには必要なものだけを入れています」と告白。どうやらトラックの荷台を居住スペースとするモバイルハウスに住んでいる模様で、会見場はざわついた。

ブルージェイズ番記者がＸに「トレイ・イエサベージはトロントの住居所有者ではなく、賃借人ですらない」と投稿するや、悲壮なコメントが殺到。「ホームレスになるつもりなのか？」「早く家を建ててくれ」「スプリンガーの家、ヴラディの家、ガウスマンの家などに泊めてくれないのか？」「なぜチームの誰かが彼を引き取らないんだ？」「お願いだからブルージェイズはこの子に住む場所を与えてください」と心配の声が一斉に上がった。

イエサベージは昨年のドラフトで１巡目（全体２０位）指名で入団。今年９月にメジャーデビューし、３試合のキャリアでポストシーズンのロースター入りを果たし、ヤンキースとの地区シリーズ第２戦では６回途中無安打無失点、６者連続を含む１１奪三振を記録しチームの勝利に貢献した。

「第１戦に勝てばＣＮタワーを手に入れることができるよ」という指摘もあり、第１戦のマウンドから目が離せない。