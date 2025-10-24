¡ÚÂçºå¥×¥í¥ì¥¹¡Û¥¼¥¦¥¹¡¡À¾ÂçÏÂ³Ø±à¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Ë´¶·ã¡ÖÂçÏÂ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òÂçºå¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÀ»ÃÏ¤Ë¡×
¡¡¥¼¥¦¥¹Î¨¤¤¤ëÂçºå¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¡¢³Ø¹»Ë¡¿ÍÀ¾ÂçÏÂ³Ø±à¤¬Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÇ¯Ëö¤ÎÂç°ìÈÖ¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¾åÄ®·úÊª´ÉÍý£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¡¡¥¨¥¯¥¹¥«¥ê¥Ð¡¼£²£°£²£µ¡×¤¬£±£²·î£·Æü¤ËÂçºå¡¦¿áÅÄ¤ÎÂçÏÂÂç³Ø¡¦ÂçÏÂ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢³«ºÅ¤òÁ°¤Ë¥¼¥¦¥¹¤ÏÀ¾ÂçÏÂ³Ø±à²ñÄ¹¤ÇÂçÏÂÂç³ØÁíÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ëÅÄÌîÀ¥ÎÉÂÀÏº»á¤È£²£´Æü¤ËÂçºå»ÔÆâ¤ÇÌÌ²ñ¡£´¶¼Õ¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖÂçºå¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÀè¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ËÂçÏÂ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ÆÈó¾ï¤Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âº£²ó³«ºÅ¤¹¤ë¸Â¤ê¤ÏÎ¾ÃÄÂÎ¤òÄ¶¤¨¤ë´ÑµÒ¤ò½¸¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤¹¤ë¥¼¥¦¥¹¡£¤µ¤é¤ËÂçÏÂÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤ËÆÃÊÌÎÁ¶â¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤ë¤È¡¢ÅÄÌîÀ¥²ñÄ¹¤â¡Ö¤½¤ì¤Ê¤éÂç³Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹â¹»¡¢Ãæ³Ø¤ÎÉã·»¤µ¤ó¤È¤«¤Ë¤â¹ðÃÎ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ±þ¡£Æ±Âç²ñ¤Ë³Ø±à¤òµó¤²¤Æ¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤ÈÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Äá¤Î¤Ò¤ÈÀ¼¤Ë¥¼¥¦¥¹¤âÂç´¶·ã¡£¡Ö¿´¶¯¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£ÂçÏÂ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òÂçºå¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÀ»ÃÏ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£