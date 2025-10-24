キム・カーダシアン、脳検査で衝撃の診断 元夫カニエ・ウェストを責める
リアリティスターで実業家のキム・カーダシアンが、MRI検査で脳動脈瘤が発見されたことを『カーダシアン家のセレブな日常』で告白。涙ながらに元夫カニエ・ウェストを責めた。
【写真】ラブラブだった頃のキムとカニエ 誕生日にキス！
Peopleによると、キムが家族と出演するリアリティ番組『カーダシアン家のセレブな日常』シーズン7が現地時間10月23日にスタート。合わせて公開された次回の予告編の中で、MRI検査を受けた後、家族に「小さな動脈瘤が見つかった」と告白する様子が登場。キムは、動脈瘤を患った原因について、「医師たちはストレスとしか言わなかった」と説明したそうだ。
リアリティ番組への出演に加え、下着ブランドSKIMSの経営などビジネスを抱えているほか、ライアン・マーフィーの新作ドラマ『オール・イズ・フェア 女神たちの法廷』に出演、司法試験に向けて準備をするなど多忙を極める彼女だが、動脈瘤を明かした後、映像はキムが涙ながらに元夫カニエ・ウェストとの離婚について語る場面に切り替わる。
そして「終わって嬉しい」「元夫と関係が断ち切られることはない。4人の子どもがいるから」と語り、また、「昨夜は『何故こんな事が起きたの？』と思った」と涙を流す様子も紹介されるという。
国立循環器病研究センターによると、脳動脈瘤は脳血管の枝分かれ部分に血流負荷がかかり、血管の壁が弱くなり形成される風船状変化を指すそう。珍しい疾患ではなく、未破裂の状態では無症状であることが多いが、一度破裂してくも膜下出血を起こせば約半数が死亡し、残り半分が重篤な後遺症を残し社会復帰が困難になる恐ろしい疾患だという。
2014年に結婚したキムとカニエは、ノース（12歳）とセイント（9歳）、シカゴ（7歳）、サーム（6歳）と4人の子どもをもうけるも、2022年に離婚が成立。キムはこのところのカニエの混迷極める言動にストレスを抱えているといい、『カーダシアン家のセレブな日常』のエピソードでも、離婚してから落ち着いていた持病の乾癬が再発したと訴えていた。
