£Ú£ï£æ£æ¤¬¹¾¸ý¼÷»Ë»á¥¤¥é¥¹¥ÈÌäÂê¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÊó¹ð¡¡£´ÅÀ¤Î¤¦¤Á£²ÅÀ¤¬¡Ö¸¢Íø¼Ô¤«¤éµöÂú¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»²¹Í¤ËÀ©ºî¡×
¡¡¥á¥¬¥Í¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£Ú£ï£æ£æ¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¼Ò¤¬£²£´Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ì¡²è²È¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¹¾¸ý¼÷»Ë»á¤¬À©ºî¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¸þ¤±¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¹¾¸ý»á¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Î¼Ì¿¿¤òÌµÃÇ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¹¹ð¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÌäÂê¤Ë¡£¹¾¸ý»á¤Î²áµî¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Â¾¿Í¤Î¼Ì¿¿¤òÌµÃÇ¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¡¢Ê£¿ô¤Î´ë¶È¤¬Æ±»á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿¹¹ð¤Î¸ø³«Ãæ»ß¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡¡¹¾¸ý¼÷»Ë»áÀ©ºî¥¤¥é¥¹¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡×¤È¤·¤Æ¡Ö£²£°£±£¸Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ë´Ø¤·¡¢À©ºî·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤Èº£¸å¤ÎÊý¿Ë¤ò°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ÇºÜ¡£
¡¡·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£±£¸Ç¯¼Â»Ü¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÍÍê¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤·ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÇ¼ÉÊ¡×¤µ¤ì¡¢¡Ö£²£µÇ¯£±£°·î£´Æü¡¢Åö³º¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤µ¤ì¤ëÊý¤¬£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÆÃÄê¤Î¼Ì¿¿¤ò¤â¤È¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤´»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¹¾¸ý»á¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ê¤É¤Ø¤ÎÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¹¾¸ý»á¤«¤é¤Ï¡¢Åö»þÇ¼ÉÊ¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È£´ÅÀ¤Î¤¦¤Á¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç»ØÅ¦¤Î¤¢¤Ã¤¿£²ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»¨»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÊý¤´ËÜ¿Í¤ä»£±Æ¼Ô¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤Ê¤É¤Î¸¢Íø¼Ô¤«¤éµöÂú¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»²¹Í¤ËÀ©ºî¤·¤¿¤È¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÀ©ºîÅö»þ¡¢¤½¤Î·Ð°Þ¤Ä¤¤¤Æ¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ª¤è¤ÓÅö¼Ò¤Ø¤ÎÊó¹ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾£²ÅÀ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹¾¸ý»á¤ÎÃÎ¿Í¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¡¢ËÜ¿Í¤¬»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¤â¤È¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ÎÊý¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Ê¤é¤Ó¤Ë½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤è¤ê·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤Î¤¦¤¨¼Õ°Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¡¢¤´Í¨½ú¡Ê¤æ¤¦¤¸¤ç¡Ë¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êä½þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹¾¸ý»á¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô´Ö¤Ç¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹¾¸ý»á¤ª¤è¤Ó¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ËÂÐ¤·¡¢À¿°Õ¤¢¤ëÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤è¤¦Æ¯¤¤«¤±¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹¾¸ý»á¤ÎÁÏºî³èÆ°¤äÉ½¸½¼êË¡¤½¤Î¤â¤Î¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥È¥ì¡¼¥¹¤ä¼Ì¿¿¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥ÈÉ½¸½¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÂº½Å¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢À©ºî²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸¢Íø¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤È¡¢¸¢ÍøµöÂú¤Î³ÎÇ§¤ª¤è¤ÓÊó¹ð¤Î¼êÂ³¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Î»ö°Æ¤¬ºÆ¤ÓÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¹¹ðÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ë¸¢Íø´Ø·¸¤Î³ÎÇ§¤ä´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Ê¤á¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£ËÜ·ï¤Ë¤è¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÊý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´ÉÔ°Â¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Èµ½Ò¤·¤¿¡£