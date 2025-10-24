中日1位の中西、会場出て19時間後に6季連続V決める完封勝利

プロ野球のドラフト会議が23日に行われ、青学大の中西聖輝投手は中日のドラフト1位指名を受けた。さらに、会場を去ってからわずか19時間後に達成した偉業にファンから「凄い投手が入るな」「スーパーエースすぎる」と驚きの声が上がっている。

中西は24日、神宮球場で行われた亜大との3回戦で先発マウンドに立ち、9回を被安打8、12奪三振で完封。チームは3-0で勝利し、6季連続優勝を決めた。勝利の瞬間にマウンドで雄叫びを上げると、ナインから胴上げされ歓喜に浸った。

ただ、前日の中西は指名後に中日の井上一樹監督からの指名あいさつを受けるなど、午後8時過ぎまで学校に設けられた会見場にいた。わずか19時間後の快挙にファンからは驚きの声が並んだ。

「中西くんすごいな！」

「青学から中日ドラフト1位の中西投手、12奪三振、127球の完封で優勝か。凄いな」

「来年、凄い投手が入るな中日は」

「中西一人で完封か」

「中西が中2日で投げて完封は凄い」

「中2日で完封12K セリーグ終わらせないでくれ」

「中西の完封、燃えるぜwww」

「すごすぎ。来年からよろしくね」

「中西がスーパーエースすぎる」

さらに、スカイブルーを基調にしたユニホーム姿には、青基調のユニホームの中日ファンから「中西くんめちゃくちゃユニフォーム似合いそうで幸せ」との声が上がっている。



（THE ANSWER編集部）