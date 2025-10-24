「週5で同じ靴」はもう卒業！【niko and ...】で見つけた♡「大本命シューズ」

同じ靴ばかり履いている……。マンネリ気味の人におすすめしたいのは、足元からおしゃれ度アップを狙えそうな商品が揃う【niko and ...（ニコアンド）】のシューズ。大きなフラップがアクセントになるスニーカーや、ロングシーズン履きやすいブーティなど。歩きやすさや履き心地の良さにもこだわったシューズは、毎日のお出かけの即戦力になるかも。

履くだけでおしゃれ見えを狙えるフラップ付きスニーカー

【niko and ...】「オリジナルフラップ付きスニーカー」\4,990（税込・セール価格）

大きめの折り返しフラップ、アッパーのステッチワークや履き口のコントラストなど、細部までこだわったデザインがおしゃれなスニーカー。フラップ部分は取り外し可能なので、気分やファッションに合わせて使い分けられます。公式オンラインストアによると「軽くて柔らかい履き心地」とのこと。普段使いはもちろん、旅行やレジャーシーンにも活躍しそうです。

大本命かも！ ロングシーズン愛用できそうなブーティ

【niko and ...】「オリジナルオブリークブーティ」\5,990（税込）

くるぶしが見える丈と、オブリークなラウンドトゥが特徴。スッキリとしたフォルムで軽やかな印象を与えるブーティは、「秋～春先までロングシーズン活躍します」とブランドもイチオシの商品です。履き口は、着脱しやすい隠しゴムのマチ入り。太くて安定感がありそうなヒールは約5cm。歩きやすそうで、スタイルアップを狙えるのも嬉しいポイントです。

ヘビロテしそう！ 履き心地も期待できるモカシンシューズ

【niko and ...】「オリジナルフリンジモカシンシューズ」\5,990（税込）

たっぷりのフリンジ使いと、エッジのきいたパイソン柄がアイキャッチなモカシンシューズ。主役級に映えるシューズを投入すれば、シンプルコーデも一気に垢抜けた印象に仕上がりそう。公式オンラインストアによると「軽くて歩きやすく着脱がラクチン」とのこと。ストレスフリーにおしゃれを楽しめるシューズは、毎日でも履きたくなりそうです。

迷ったらこれ！ ブランド定番の即戦力ブーツ

【niko and ...】「オリジナルサイドゴアブーツ」\7,500（税込）

シンプルで服装を選ばず合わせやすそうなこちらのブーツは、「ニコアンド定番の万能ブーツが今年も活躍」（公式オンラインストアより）と、ブランドも大プッシュ。ボリュームのある6cmヒールがコーデのアクセントに。約870gと軽量設計なので、歩きやすさも期待できます。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i