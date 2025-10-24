北川景子、ニッコリ笑顔のオフショット添え“ご報告”→ファン歓喜「うれしい」「おめでとうございます」「待ってました」 今冬13作目のオフィシャルカレンダーを発売
俳優の北川景子（39）が23日、自身のXを更新。「『北川景子オフィシャルカレンダー2026』が12月20日に発売となります！」と報告し、ファンから歓喜の声が上がっている。
【写真】「めっちゃ可愛い〜」「楽しみ」解禁された表紙＆特典カットのビジュアル
今回で13作目となるカレンダーでは、年月を重ねるごとに深まる魅力を余すことなく収め、エレガント、クラシカル、カジュアルといった異なるスタイルの衣装をまとい、メイクやヘアスタイルもシーンごとに変化。
ナチュラルな素肌感を活かした柔らかなカットから、モードで洗練されたビジュアルまで、1人の女性としての“深み”と“凛とした美”が引き出されている。
情報解禁を受け、北川はXでもファンに報告。上品な白のトップスを着たオフショットを添え「いつまでやるの？という声が聞こえてきそうですね〜！私ももうわからなくなっています」とちゃめっ気交じりに記しつつ、「よろしくお願いします！」と呼びかけた。
コメント欄には「カレンダー発売おめでとうございます」「待ってました」「うれしい」「めっちゃ可愛い〜」「歳を増す毎に魅力を増し続ける北川さんはすごいと思う」「一生続けて欲しいです」「景子さんカレンダー、忙しい朝の励ましにぴったり！」「楽しみにしています!!!!!」など、喜びの声が続々と寄せられている。
