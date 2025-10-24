″お顔はイチゴスイーツ″日比野芽奈、ラーメン2.5kg完食にファン驚愕！「イカす胃下垂」の声も
女性アイドルグループ・ラフ×ラフの日比野芽奈は、自身のXを更新し、「ラーメン2.5kg食べられる体です」と投稿した。日比野は、ラフラフのYouTubeチャンネルでジャンボチャーシューメンを完食した動画を公開し、その食べっぷりにファンが驚きの声を上げている。日比野は自信満々に食べる姿を見せ、ファンからの反応が楽しみになる投稿となった。
この投稿には「イカす胃下垂」「この体のどこに2.5kgも！？」「お顔は、「イチゴスイーツ」ですけれどね(^^)」などのコメントが寄せられ、多くのファンが日比野の食べっぷりに驚き、愛情を伝えている。さらに、「がち！？」「いっぱい食べる君が好き〜♪♪」といった声もあり、ファンたちは日比野の魅力を再確認している。
日比野芽奈は2001年生まれで、テレビ東京系列の『青春高校3年C組』の元生徒であり、現在はアイドル、女優、タレントとして活動している。
ラーメン2.5kg食べられる体です pic.twitter.com/Gmc974S5fg— 日比野芽奈（ラフ×ラフ） (@hibino_meina) October 24, 2025