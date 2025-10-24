AI.net合同会社が、世界的なエネルギー貯蔵ソリューションのリーディングカンパニーであるContemporary Amperex Technology Co., Limited(CATL社)と、総供給契約規模1GWhの蓄電システム「TenerFlex」の供給契約を締結したことを発表しました。

この契約は、再生可能エネルギー導入拡大に伴う電力系統の安定化を目指すものです。

AI.net CATL社 蓄電システム「TenerFlex」供給契約締結

AI.net合同会社は、関連会社である株式会社ヤマティーがこれまで北関東エリアで手がけてきた太陽光発電システム開発の実績と、AIを活用したシステム開発の知見を強みとしています。

再生可能エネルギー導入が拡大する中、地域の電力系統の安定化が急務となっており、系統用蓄電所の整備を推進するために今回の契約に至りました。

AI.netは将来的に電力の需給調整を行うアグリゲーター(調整力提供事業者)登録も準備しており、地域の安定供給に貢献していきます。

蓄電システム「TenerFlex(テナーフレックス)」

製品名：TenerFlex(テナーフレックス)

供給規模：総供給契約規模1GWh。うち初期開発分として、2MW/8MWh規模および特別高圧の系統用蓄電所向けに順次供給。

活用用途：主に北関東エリアにおける系統用蓄電所開発

供給されるのは、CATL社の最新鋭技術を結集した、総容量705.536kWhの定置用蓄電池システムです。

第5世代液冷システムによる優れた熱管理機能と、65dBの低騒音設計を両立！

高い安全性と長期にわたる安定稼働を実現します。

『ラブバッテリー』ブランドとして展開

供給される蓄電システムは、主に北関東エリアにおける系統用蓄電所開発に集中的に投入されます。

蓄電所には『ラブバッテリー』というブランド名を冠し、地域電力系統の安定化と、災害時のレジリエンス強化(強靭化)に貢献！

地元の自治体や企業との連携を強化し、地域密着型のエネルギーインフラとして地域社会への貢献も目指します。

今後の事業展開と広報戦略

AI.net合同会社は、本契約を機に、電力の需給調整に貢献するアグリゲーター事業への本格参入を目指し、登録を準備しています。

また、蓄電所ブランド『ラブバッテリー』を通じた広報活動も展開中。

文化放送『近藤真彦 RADIO GARAGE』のスポンサードおよび『長野智子アップデート』での生CMを通じて、認知度向上を図っています☆

さらに、ブランドを象徴する主題歌『ラブバッテリー』(sisによるカバー曲、『愛のバッテリー』)を使用し、地域社会に親しみやすいイメージの浸透を図っていきます。

総供給契約規模1GWhという大型契約により、AI.netが再生可能エネルギーの安定供給と地域社会の強靭化に大きく貢献します。

AI活用と地域密着型ブランド『ラブバッテリー』の展開で、未来のエネルギーインフラ構築が加速しそうです！

AI.net合同会社とCATL社による蓄電システム「TenerFlex」の供給契約締結の紹介でした。

